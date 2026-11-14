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Holivudska glumica Grejs Keli bila je jedna od najlepših dama koje su hodale zemljom, i to mnogo pre nego što je postala princeza od Monaka nakon što se udala za princa Renijea III.

Svi su želeli da znaju tajne njene lepote, da kopiraju njen stil, ali i kako se hrani te postiže besprekoran izgled.

I dok bi mnogi pomislili da je Grejs Keli bila na nekim strogim dijetama, to je bilo daleko od istne.

Kako je svojevremeno ispričala u jednom intervjuu iz 1982. godine, svoju fguru je održavala brzim hodanje makar sat vremena svaki dan, a išla je i u povremene šetnje sa prijateljima.

Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka
Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka Foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Ishrana Grejs Keli

Kako je rekla, stroge i brze dijete nisu bile opcija, jer bi je činile nervoznoom i neraspoloženom, a Grejs Keli je uživala u hrani i trudila se da jede "prave stvari."

To je uključivalo hleb od celovitih žitarica, a trudila se da izbegava šećer.

Jedna autorka publikacije Univerziteta Spoon je istraživala kako se Grejs Keli hrani kako bi shvatila kako izgleda njen jelovnik.

Dan je počinjala ovsenom kašom koja joj je držala sitost.

Užinu su joj činile zdrave grickalice poput suvog voća, šargarepe ili celera.

Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka
Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka Foto: Profimedia

Retko je jela meso i ribu, a više se okrenula povrću. Ipak, s vremena na vreme je volela da jede čizburger.

Pila je dosta vode i konzumirala hranu koja je bogata vodom kako bi ostala hidrirana tokom dana, uključujući i jabuke.

S vremena na vreme bi sebi dala odušak grickajući kolačiće, ali kada bi poželela nešto slatko, pila bi zeleni čaj zaslađen medom.

(Kurir.rs/Glossy)

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