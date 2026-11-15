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Raskid veze ne znači uvek i kraj odnosa s bivšim partnerom. Neki nastavljaju da se javljaju mesecima nakon raskida, iako ne žele da obnove vezu. Šalju poruke, govore da im bivša ljubav nedostaje i raspituju se o njenom ljubavnom životu. Takvo ponašanje može da oteža oporavak od raskida i stvori lažnu nadu u pomirenje, piše Vice.

Na primer, bivši partner može da govori da još uvek voli osobu s kojom je raskinuo, da je sanja i da veruje kako će jednog dana ponovo biti zajedno. Međutim, kada se postavi pitanje pomirenja, odgovor je često isti: "Jednostavno nije pravi trenutak". Istovremeno, takva osoba može da nastavi sa svojim životom i započne novu vezu.

Foto: New Line Cinema / Entertainment Pictures / Profimedia

Zašto bivši partneri nastavljaju da se javljaju?

Razlozi za takvo ponašanje mogu biti različiti. Neki ljudi teško podnose samoću, drugima nedostaje pažnja koju su dobijali u vezi, a neki žele da znaju da im je bivši partner još uvek dostupan. To ne mora uvek da znači da namerno žele da povrede drugu osobu.

"Bivši partneri koji su se i inače teško nosili s problemima mogu da imaju poteškoća s odvajanjem, pa se zato ponovo javljaju. Želja za pristupom vašem životu ne znači da žele vezu. Bivši mogu da se javiju iz usamljenosti ili potrebe za potvrdom", objašnjava dr Vildaliz Karo, saradnica centra Aura Recovery Center.

Ipak, upozorava da iza takvog ponašanja ponekad stoji i manipulacija. "Ponekad se neki bivši stalno vraćaju ili pokušavaju da vas zadrže uz sebe manipulativnim ponašanjem", dodaje.

Problem nastaje kada jedna osoba takve poruke doživljava kao znak da još postoji mogućnost pomirenja, dok druga zapravo nema nameru da ponovo započne vezu. Tako se stvara odnos u kom jedna strana čeka i nada se, a druga nastavlja da živi svojim životom.

Foto: Printscreen YouTube

Kako postaviti granice i nastaviti dalje?

Jedan od najvažnijih koraka nakon raskida jeste postavljanje jasnih granica. Ako bivši partner ne želi vezu, ali se stalno javlja i budi lažnu nadu, prekid kontakta može da pomogne da se osoba emocionalno oporavi.

"Postavite jasnu granicu: 'Nisam dostupna za dalji kontakt'", savetuje dr Karo. "Neki ljudi jednostavno ne mogu da se odmaknu od prošlih veza. Morate da preduzmete odgovarajuće korake kako biste ih sprečili da vas kontaktiraju ako to ne želite."

To ponekad znači blokiranje bivšeg partnera na društvenim mrežama, brisanje njegovog broja ili udaljavanje od zajedničkih prijatelja koji stalno prenose informacije o njegovom životu. Važno je i prepoznati ponašanja koja su možda bila problematična još tokom veze.

Ako je partner održavao bliske odnose s bivšima, slao im poruke i davao im nadu dok je bio u novoj vezi, moguće je da će se slično ponašati i nakon sledećeg raskida. Postavljanje granica ne znači da je osoba ljubomorna, nesigurna ili sklona kontroli. Reč je o odluci da zaštiti svoja osećanja i ne pristaje na odnos koji joj ne odgovara.

Prekid kontakta može da pomogne u oporavku

Nakon raskida sasvim je normalno osećati tugu, nedostajanje i želju za pomirenjem, naročito ako je reč o vezi u koju je uloženo mnogo vremena i osećanja. Međutim, stalni kontakt s bivšim partnerom može da oteža prihvatanje činjenice da se veza završila.

Zato je važno dati sebi vremena za oporavak, bez stalnog proveravanja šta bivši partner radi, s kim izlazi i postoji li mogućnost da se predomisli.

Posebno je teško kada bivši partner povremeno pokazuje nežnost i govori o zajedničkoj budućnosti, ali pritom ne preduzima ništa kako bi se veza obnovila. U takvim situacijama važnije je obratiti pažnju na njegova dela nego na reči.

Prekid kontakta ne mora da bude jednostavan, ali može da pomogne osobi da ponovo stekne osećaj kontrole nad sopstvenim životom. Umesto čekanja da se bivši partner predomisli, može se posvetiti sebi, svojim potrebama i odnosima u kojima postoji obostrana želja za bliskošću.

Na kraju, činjenica da se bivši partner stalno javlja ne znači nužno da želi pomirenje. Ponekad samo ne želi da izgubi pažnju na koju je navikao. A to nije razlog da druga osoba odlaže svoj život i priliku za novu vezu.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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