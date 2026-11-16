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Bila je jedna od najuticajnijih žena svog vremena, obožavana među siromašnima i radnicima, a njena smrt izazvala je nezapamćenu tugu širom Argentine. Ipak, priča o Evi Peron, poznatijoj kao Evita, nije završila njenom smrću. Naprotiv, tada je započelo jedno od najmračnijih poglavlja njene životne priče, obeleženo tajnim premeštanjem tela, političkim obračunima i grobom pod lažnim imenom.

Eva Peron rođena je 7. maja 1919. godine u Argentini, a kao mlada devojka preselila se u Buenos Ajres kako bi ostvarila san o glumačkoj karijeri. Radila je na radiju i u filmovima, ali se njen život potpuno promenio kada je upoznala Huana Dominga Perona,budućeg argentinskog predsednika.

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Venčali su se 1945. godine, a nakon njegovog dolaska na vlast Evita je postala jedna od najpoznatijih žena u zemlji. Zahvaljujući humanitarnom radu, zalaganju za siromašne i podršci radničkoj klasi stekla je ogromnu popularnost. Istovremeno je bila i politički kontroverzna osoba, čiji su uticaj i bliskost s narodom izazivali snažno protivljenje dela argentinskog društva.

Njena blistava javna karijera naglo je prekinuta kada joj je dijagnostikovan rak grlića materice. Preminula je 26. jula 1952, kada je imala samo 33 godine.

Eva Peron i Huan Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Vest o njenoj smrti potresla je Argentinu. Hiljade ljudi izlazile su na ulice kako bi se oprostile od žene koju su mnogi doživljavali kao zaštitnicu siromašnih, a prizori masovne žalosti obišli su svet.

Huan Peron nije želeo da uspomena na njegovu suprugu nestane. Njeno telo balzamovano, a za taj zadatak je angažovan španski lekar Pedro Ara, stručnjak za očuvanje posmrtnih ostataka. Njegov rad je bio toliko precizan da je Evitino telo zadržalo gotovo neverovatno prirodan izgled.

Eva Peron u balskoj haljini Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Planirano je da njeni posmrtni ostaci budu izloženi u monumentalnom spomeniku, ali politički događaji potpuno su promenili planove.

Godine 1955. argentinska vojska svrgnula je Huana Perona, koji je bio primoran da napusti zemlju. Nova vlast želela je da ukloni simbole njegovog režima, a među njima je posebno mesto zauzimala upravo Evita.

Eva Peron, Huan Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Njeno balzamovano telo tada je tajno odneseno iz zgrade u kojoj se čuvalo, nakon čega mu se godinama gubio trag.

Vojne vlasti strahovale su da bi Evitin grob mogao da postane mesto okupljanja Peronovih pristalica. Zbog toga su njene posmrtne ostatke krile i premeštale na različite lokacije.

Telo je jedno vreme bilo skriveno u vojnim prostorijama, a cela operacija bila je obavijena tolikom tajnošću da čak ni mnogi visoki činovnici nisu znali gde se nalazi.

Foto: STR / KEYSTONE-SDA-ATS AG / Profimedia

Na kraju je donesena odluka da se telo iznese iz Argentine.

Godine 1957. Evitini posmrtni ostaci tajno su prevezeni u Italiju, gde su pokopani na milanskom groblju Musocco pod lažnim imenom Maríja Mađi de Magistris.

Tamo su ostali punih 14 godina, dok je javnost u Argentini i dalje nagađala šta se dogodilo s telom nekadašnje prve dame.

Eva Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Tek 1971. godine posmrtni ostaci ekshumirani su i prevezeni u Madrid, gde je tada živeo Huan Peron. Nakon gotovo dve decenije ponovo je dobio telo svoje pokojne supruge.

Posebno je neobično svedočenje čoveka koji je učestvovao u prevozu tela iz Milana u Madrid, a koji je godinama kasnije ispričao da u trenutku transporta nije znao čije posmrtne ostatke zapravo prevozi.

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Međutim, ni tada se Evitina odiseja nije završila.

Nakon smrti Huana Perona 1974. godine, njeno telo je vraćeno u Argentinu. Konačno je pokopano 1976. godine, u porodičnoj grobnici Duarte na poznatom groblju Recoleta u Buenos Ajresu.

Eva Peron na državnoj ceremoniji Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Tako je Eva Peron poslednje počivalište dobila tek 24 godine nakon smrti.

Njena grobnica danas je jedno od najposećenijih mesta na groblju Recoleta, a posetioci tamo i dalje ostavljaju cveće u znak sećanja na ženu čija je životna priča nadživela njeno vreme.

Foto: Profimedia

Iako je živela samo 33 godine, Evita je ostavila dubok trag u argentinskoj istoriji. Njen život nadahnuo je knjige, dokumentarce, pozorišne predstave i slavni mjuzikl ''Evita'', prema kojem je 1996. snimljen film s Madonom u glavnoj ulozi.

Ipak, koliko god njen život bio dramatičan, ono što se događalo nakon njene smrti ostaje jedan od najbizarnijih primera kako su politički sukobi mogli da odrede čak i sudbinu posmrtnih ostataka jedne slavne žene.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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