Slavski kolač sa suvim kvascem: Provereni recept koji uvek uspe
Sezona krsnih slava u Srbiji već je počela, a kako se poslednjih godina sve više domaćica odlučuje da pravi slavski kolač, potraga za receptima je sve popularnija. Mi vam donosimo jednostavan sa suvim kvascem koji se lako pravi.
Sastojci:
Testo za kolač:
400 ml tople vode (obična i osveštana)
100 ml ulja
1 i po kašičica soli
4 kašičice šećera
2 kesice suvog kvasca
750 gr brašna
Testo za ukrase:
100 gr brašna
15 gr soli
20 gr gustina
70 ml hladne vode
Premaz/lepak:
25 gr brašna
60 ml vode
Priprema:
Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.
Za premaz kojim ćete lepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.
Testo za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umesiti testo. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pre nego što krenete da pravite ukrase.
Priprema kolača:
U brašno dodajte suvi kvasac, pa promešajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamesite testo. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.