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Sezona krsnih slava u Srbiji već je počela, a kako se poslednjih godina sve više domaćica odlučuje da pravi slavski kolač, potraga za receptima je sve popularnija. Mi vam donosimo jednostavan sa suvim kvascem koji se lako pravi.

Sastojci:

Testo za kolač:

400 ml tople vode (obična i osveštana)

100 ml ulja

1 i po kašičica soli

4 kašičice šećera

2 kesice suvog kvasca

750 gr brašna

Testo za ukrase:

100 gr brašna

15 gr soli

20 gr gustina

70 ml hladne vode

Premaz/lepak:

25 gr brašna

60 ml vode

Kad ćerka može da nasledi slavu Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Priprema:

Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.

Za premaz kojim ćete lepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.

Testo za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umesiti testo. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pre nego što krenete da pravite ukrase.

Priprema kolača:

U brašno dodajte suvi kvasac, pa promešajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamesite testo. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.