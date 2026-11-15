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Srpska pravoslavna crkva i vernici u ponedeljak 16. novembra slave Đurđic, praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu što je bilo ispunjenje njegove poslednje želje.

Ovo je nepokretni praznik i nije crveno slovo. Ukoliko padne u mrsni dan, sprema se mrsna trpeza, a ukoliko padne u posni dan (sreda, petak), sprema se posna. Sam Đurđic neme posebne običaje, proslavlja isto kao i sve druge krsne slave - pripremom slavskog kolača, koljiva i vina, i osveštanjem.

Đurđic
Đurđic Foto: Wikipedia

Period od Đurđica do Mratindana, naziva se mratinci ili vučji dani jer je Sv. Mrata (slavi se 24. novembra po gregorijanskom kalendaru) zaštitnik vukova. Po starim običajima u vreme mratinaca ništa se ne daje iz kuće, ne prede se vuna i ništa se ne pere. Krojači i obućari odmaraju, a žene ne rade ručne radove.

Veruje se da na Đurđic narod posebno "pogleduje" u nebo, a ako je vedro, zima će biti oštra i sa dosta mraza. Magla od Đurđica ili tokom mratinaca najavljuje promenljivu zimu.

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