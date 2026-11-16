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Sarma je gotovo nezaobilazna na mnogim slavskim trpezama, ali njena priprema može da se zakomplikuje kada u kući nema kiselog kupusa. Dok tradicionalno kiseljenje zahteva nedelje strpljenja i odgovarajuće uslove, postoji mnogo brže rešenje koje može da posluži kada je potrebno pripremiti listove za uvijanje sarme već narednog dana. Sve što je potrebno jesu sveža glavica kupusa, voda, so i alkoholno sirće.

Za razliku od klasičnog postupka, tokom kojeg kupus postepeno fermentiše u slanoj vodi, ovde se koristi kombinacija kratkog kuvanja i zakiseljavanja sirćetom. Tako listovi omekšavaju, postaju savitljiviji i dobijaju kiselkast ukus, bez potrebe da se čeka nekoliko nedelja.

Ova metoda posebno može da bude korisna kada se sarma priprema u poslednjem trenutku, a kiseli kupus nije dostupan ili nije stigao da se ukiseli na vreme.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Kako da pripremite kupus za sarmu za samo jedan dan?

Prednost ovog postupka je što ne zahteva posebnu opremu. Nisu potrebni ni bure, ni velika količina kupusa, već samo dovoljno prostrana šerpa u koju može da stane cela glavica.

Sastojci: 1 veća glavica svežeg kupusa (1,5–2 kg)

300 ml alkoholnog sirćeta (9%)

2-2,5 litra vode

3-4 ravne kašike krupne soli Priprema:

Priprema kupusa za kiseljenje Foto: youtube/Domaći Kuhar

Najpre uklonite spoljašnje, oštećene listove, a zatim kupus dobro operite. Oštrim nožem pažljivo izdubite čvrsti središnji deo, odnosno koren glavice, kako bi tečnost lakše prodrla između listova. U duboku šerpu sipajte vodu, dodajte so i alkoholno sirće, pa zagrevajte dok ne provri. Kada tečnost počne da ključa, pažljivo spustite glavicu kupusa. Smanjite temperaturu i ostavite da se kupus lagano kuva između 10 i 15 minuta. Tokom kuvanja povremeno ga okrećite kako bi se spoljašnji listovi ravnomerno zagrejali i omekšali. Posle toga sklonite šerpu sa šporeta. Kupus pritisnite odgovarajućim tanjirom kako bi ostao potopljen u tečnosti i poklopite posudu. Kada se sadržaj dovoljno prohladi, premestite ga u frižider. Kupus treba da odstoji približno 24 sata, nakon čega se listovi mogu pažljivo odvajati i koristiti za pripremu sarme.

Ako su pojedini delovi listova ostali čvrsti, naročito oko centralne žile, taj deo možete pažljivo istanjiti nožem pre uvijanja.

Zašto je sirće najvažnije u ovom receptu?

Tanka je linija u ukusu između mrsnih i posnih sarmi Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Kod tradicionalnog kiseljenja kupusa karakterističan ukus nastaje zahvaljujući mlečnokiselinskoj fermentaciji. Mikroorganizmi tokom tog procesa pretvaraju šećere iz povrća u mlečnu kiselinu, a za razvijanje odgovarajućeg ukusa potrebno je znatno više vremena.

Kod brzog postupka nema čekanja da se taj proces završi. Sirće odmah daje tečnosti kiselost, dok zagrevanje pomaže da se struktura listova omekša.

Zato se kupus pripremljen na ovaj način razlikuje od onog koji je nedeljama stajao u buretu. Može da posluži kao praktična zamena, ali ne treba očekivati potpuno isti miris, ukus i teksturu kao kod prirodno fermentisanog kupusa.

Razliku između ova dva načina pripreme potvrđuje i američki Nacionalni centar za kućno konzervisanje hrane, koji navodi da brzo zakiseljeno povrće ne prolazi kroz isti proces fermentacije kao tradicionalni kiseli kupus.

Kako da se listovi ne cepaju dok uvijate sarmu?

baka pravi sarme po starinskom receptu Foto: Ladi Kirn / Alamy / Profimedia

Prilikom pripreme sarme nije važan samo ukus kupusa, već i njegova savitljivost. Ukoliko su listovi previše tvrdi, mogu da pucaju tokom uvijanja, dok se previše raskuvani lako raspadaju.

Zato glavicu ne treba nepotrebno dugo kuvati. Cilj je da kupus omekša dovoljno da se listovi odvoje, a ne da se potpuno skuva.

Posebno obratite pažnju na debelu žilu koja prolazi sredinom lista. Njeno pažljivo istanjivanje omogućava lakše oblikovanje sarme, bez nepotrebnog pritiskanja i cepanja.

Ukoliko su listovi veoma veliki, mogu se podeliti na manje delove, u zavisnosti od veličine sarme koju želite da napravite.

Pre dodavanja nadeva korisno je i da probate list, jer će njegova slanoća i kiselost uticati na konačan ukus jela. Po potrebi možete prilagoditi začinjavanje nadeva.

Može li ovako pripremljen kupus da stoji kao zimnica?

Hrvat hoće da ostavi ženu zbog mamine sarme Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Iako ovaj recept omogućava da se kupus za sarmu pripremi znatno brže, važno je napraviti razliku između brzog zakiseljavanja i konzervisanja povrća za dugotrajno čuvanje.

Kupus koji je pripremljen na ovaj način treba držati u frižideru i iskoristiti što pre, najbolje za planirani obrok narednog dana. Nije namenjen ostavljanju u ostavi ili čuvanju na sobnoj temperaturi.

Zato je ovaj način pripreme najbolje posmatrati kao praktično rešenje kada vam kiseli kupus zatreba u kratkom roku, a ne kao zamenu za pravljenje zimnice.

Video: Recept za sarme