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Kuhinjski ubrusi postali su nezaobilazni u gotovo svakom domaćinstvu, ali malo ko obraća pažnju na šare koje prekrivaju njihovu površinu. Iako deluju kao običan ukras, reljefni oblici imaju važnu ulogu u tome koliko će papir biti mekan, čvrst i sposoban da upije prosutu tečnost. Upravo zbog načina na koji su napravljeni, neki ubrusi mogu da pokupe vodu jednim potezom, dok se drugi brzo natapaju i raspadaju.

Beli kuhinjski papirni ubrusi sa reljefnim šarama Foto: Cristian Storto / Alamy / Profimedia

Razlika, međutim, nije samo u broju slojeva ili debljini papira, kako mnogi pretpostavljaju. Proizvođači godinama usavršavaju posebnu tehnologiju utiskivanja šara, jer čak i naizgled sitne promene u strukturi ubrusa mogu da utiču na njegove karakteristike. Zbog toga cvetići, kružići i tačkice koje viđamo na rolnama nisu isključivo rezultat želje da proizvod izgleda privlačnije na policama prodavnica.

Zašto su šare na ubrusima toliko važne?

Da bi papir mogao dobro da upija vodu, nije dovoljno samo da bude napravljen od kvalitetne celuloze. Važnu ulogu imaju prostor između vlakana, poroznost materijala i način na koji je oblikovana njegova površina. Upravo zato se tokom proizvodnje koristi postupak poznat kao embosiranje, odnosno utiskivanje reljefnih šara pomoću posebnih valjaka.

Kada papir prođe kroz mašinu, na njegovoj površini nastaju sitna udubljenja i ispupčenja. Kod višeslojnih ubrusa takva struktura može da stvori dodatni prostor između slojeva, što utiče na način na koji se tečnost raspoređuje i zadržava u papiru. Reljef takođe pomaže u povezivanju slojeva, pa oni mogu bolje da ostanu spojeni tokom upotrebe.

Ipak, nije svaka šara podjednako efikasna. Njena veličina, dubina i raspored mogu da poboljšaju određene osobine papira, ali i da negativno utiču na druge. Zbog toga proizvođači testiraju različite kombinacije kako bi dobili ubrus koji istovremeno dobro upija, ostaje čvrst i prijatan je na dodir.

Sitne tačkice ili krupni cvetovi - šta bolje upija vodu?

Beli kuhinjski papirni ubrusi sa reljefnim šarama Foto: Reni Purnama Sari / Alamy / Profimedia

Iako bi se moglo pomisliti da veliki reljefni oblici automatski znače i veću moć upijanja, istraživanja pokazuju da stvari nisu toliko jednostavne. Naučnici su ispitivali kako različite vrste šara utiču na strukturu papira i ustanovili da gusto raspoređeni, sitni reljefni oblici u određenim uslovima mogu da povećaju poroznost i sposobnost upijanja tečnosti.

Međutim, rezultat zavisi i od drugih karakteristika materijala. Papir sa krupnim cvetovima zato ne mora nužno da bude lošiji od onog sa sitnim tačkicama, baš kao što ni deblji ubrus nije uvek kvalitetniji. Važno je koliko brzo tečnost prodire u njegovu strukturu i da li će je zadržati bez raspadanja.

Stručnjaci takođe ukazuju na zanimljiv problem sa kojim se proizvođači suočavaju. Što se papir intenzivnije obrađuje kako bi postao mekši i dobio izraženiji reljef, to u pojedinim slučajevima može više da izgubi na čvrstini. Zato je pravi izazov napraviti proizvod koji će biti dovoljno nežan za svakodnevnu upotrebu, ali i dovoljno otporan da se ne pocepa čim se pokvasi.

Papirni ubrusi nastali su zbog problema u jednoj školi

Foto: Shutterstock

Posebno zanimljiva činjenica jeste da se počeci papirnih ubrusa vezuju za higijenu u školama, a ne za brisanje kuhinjskih površina. Prema poznatoj priči iz istorije kompanije Scott Paper, početkom 20. veka jedna učiteljica u Filadelfiji pokušavala je da spreči širenje prehlade među učenicima, koji su nakon pranja ruku koristili zajednički platneni peškir.

Došla je na ideju da deci podeli zasebne komade papira, kako bi svaki učenik mogao da obriše ruke, a zatim upotrebljeni papir baci. Ta zamisao privukla je pažnju Artura Skota, čija se kompanija bavila proizvodnjom papirne galanterije.

Firma je u to vreme raspolagala i zalihama papira koji nije odgovarao prvobitnoj nameni, pa se pojavila mogućnost da se iskoristi za novi proizvod. Tako je nastao koncept papirnih ubrusa za jednokratnu upotrebu, koji je ubrzo pronašao mesto u školama i javnim toaletima.

Kompanija je 1907. godine predstavila proizvod poznat kao "Sani-Towels", dok su papirni ubrusi u rolnama namenjeni domaćinstvima počeli da se prodaju 1931. godine. Ono što je prvobitno zamišljeno kao praktičnije higijensko rešenje vremenom je postalo jedan od najčešće korišćenih proizvoda u kuhinji.

Zašto se toalet-papir raspada, a kuhinjski ubrus ostaje čitav?

Foto: Shutterstock

Iako su napravljeni od sličnih sirovina, kuhinjski ubrusi i toalet-papir projektovani su za potpuno različite namene. Dok kuhinjski papir mora da podnese brisanje mokrih površina, toalet-papir treba da se relativno brzo raspadne u vodi kako bi se smanjio rizik od začepljenja kanalizacionih cevi.

Zbog toga se u njihovoj proizvodnji koriste različiti postupci kojima se reguliše čvrstina papira u mokrom stanju. Kuhinjski ubrus mora da zadrži dovoljno otpornosti da njime možete obrisati prosutu kafu, pokupiti vodu sa radne površine ili očistiti sto, a da se pritom ne pretvori u sitne komadiće.

Upravo ta osobina objašnjava i zašto kuhinjske ubruse nikada ne bi trebalo bacati u WC šolju. Za razliku od toalet-papira, mogu dugo da zadrže strukturu u vodi i doprinesu stvaranju začepljenja.

Kako da znate koji su kuhinjski ubrusi najbolji?

Beli kuhinjski papirni ubrusi sa reljefnim šarama Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Kada sledeći put budete birali papirne ubruse, nemojte se oslanjati isključivo na cenu, debljinu rolne ili broj slojeva. Iako su to korisne informacije, one ne otkrivaju koliko će proizvod zaista biti efikasan. Dobar ubrus trebalo bi brzo da upije tečnost, da je zadrži i da se ne pocepa već pri prvom brisanju.

Jednostavan način da proverite kvalitet jeste da kod kuće uporedite dva proizvoda koristeći jednaku količinu vode. Posmatrajte koliko brzo papir upija tečnost, koliko listova vam je potrebno da osušite površinu i da li se mokar ubrus raspada ili ostaje čitav. Takav test može mnogo više da vam kaže o njegovom kvalitetu nego izgled ambalaže.

Zanimljivo je da i savremene kompanije nastavljaju da razvijaju nove oblike reljefa, nastojeći da poboljšaju svojstva papira i istovremeno se razlikuju od konkurencije. Ono što većini kupaca izgleda kao sasvim obična šara zapravo je rezultat dugog razvoja proizvodnih tehnologija.

Zato, kada sledeći put budete brisali prosutu vodu ili kafu, obratite pažnju na sitna udubljenja na papiru. Iza njih se krije mnogo više od dekoracije, a upravo način na koji je ubrus napravljen može da odluči da li će vam za čišćenje biti dovoljan jedan list ili će vam zatrebati pola rolne.

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