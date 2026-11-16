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Da bi baklava bila baš onakva kakvu svi najviše volimo – neodoljivo hrskava spolja, savršeno sočna iznutra i sa bogato natopljenim koricama – postoji jedno krucijalno pravilo koje vrhunski majstori nikada ne zanemaruju.

Tajna je u temperaturnom šoku: jedno mora biti hladno, a drugo vruće!

Kada je baklava tek izvađena iz rerne, rumena i još uvek vrela, prelivamo je potpuno ohlađenim šerbetom. Druga, podjednako uspešna mogućnost jeste da ispečena baklava bude potpuno hladna, a da se zatim polako zalije vrelimšerbetom.

Zašto je ovo toliko važno?

Nikada ne bi trebalo da i kolač i preliv budu istovremeno vreli. Ako napravite tu grešku, nežne korice će prebrzo upiti tečnost, potpuno će omekšati i bespovratno izgubiti onu prepoznatljivu hrskavost. Sa druge strane, ako su i baklava i šerbet potpuno hladni, kolač jednostavno neće na pravi način upiti sirup i ostaće suv u sredini.

Sočna baklava Foto: Profimedia

Ključni saveti za baklavu koja se topi u ustima:

Strpljivo pečenje: Baklavu pecite polako i temeljno, sve dok ne dobije duboku zlatno-smeđu boju. Nije dovoljno da samo površinski sloj porumeni; toplota mora da prodre do samog dna kako bi donje kore bile podjednako pečene i lističave.

Savršen šerbet: Sirup mora biti pažljivo ukuvan. Ne sme biti ni previše redak, jer će razvodnjiti kolač, ali ni previše gust (poput meda), jer ga korice neće lepo upiti.

Pravilno zalivanje: Preliv uvek sipajte polako, ravnomerno i iz više navrata. Posebnu pažnju posvetite ivicama i uglovima pleha, kako bi svaka isečena kocka dobila dovoljno slatkoće.

Vreme za odmor: Iako miris mami na trenutnu degustaciju, strpljenje se ovde najviše isplati. Nakon prelivanja, ostavite baklavu da miruje barem nekoliko sati na sobnoj temperaturi, a idealno bi bilo da odstoji preko noći. Tako će se ukusi potpuno sjediniti.

Zapamtite: prava, vrhunska baklava treba da bude bogato sočna, ali nikada ne sme da "pliva" u višku šerbeta, a njene korice moraju da zadrže svoju slojevitu strukturu pri svakom zalogaju.

Upravo je u tom suptilnom balansu skrivena magija prave domaće baklave – kolača koji mami sva čula, topi se u ustima, a nikada se ne pretvara u kašu.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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