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Kada se pomenu starinske torte koje su se nekada obavezno pripremale za slave, rođendane i velika porodična okupljanja, žito torta zauzima posebno mesto. Bogata orasima, sa četiri nežne kore i raskošnim domaćim filom, ova poslastica predstavlja pravi primer tradicionalnog poslastičarstva. Iako zahteva malo više vremena i strpljenja, rezultat je torta punog ukusa, koja je još lepša kada odstoji preko noći.

Za razliku od savremenih poslastica koje se često pripremaju od gotovih kora i instant kremova, žito torta pravi se na starinski način, uz pažljivo mućenje belanaca i kuvanje fila od žumanaca i mleka. Upravo ta kombinacija daje joj karakterističnu teksturu, dok mleveni orasi i muskatni oraščić stvaraju prepoznatljivu aromu.

ilustracija Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Zanimljivo je da se u ovoj verziji recepta, uprkos nazivu, uopšte ne koristi žito, odnosno kuvana pšenica. Umesto nje, glavnu ulogu imaju orasi, dok se muskatni oraščić dodaje u veoma maloj količini, tek toliko da naglasi ukus ostalih sastojaka.

Sastojci za starinsku žito tortu

Za jednu koru (peku se četiri):

4 belanca

90 g šećera

30 g brašna

50 g mlevenih oraha

Ukupno za sve četiri kore:

16 belanaca

360 g šećera

120 g brašna

200 g mlevenih oraha

Za bogati fil od oraha:

Foto: Printscreen/youtube/Moja mala kuhinja

1 l mleka

16 žumanaca

350 g šećera

400 g mlevenih oraha

250 g maslaca

140 g brašna

Prstohvat muskatnog oraščića Kako se prave tanke kore od belanaca i oraha? Za početak pripremite okrugli kalup prečnika 27 centimetara i obložite njegovo dno papirom za pečenje. Rernu zagrejte na 190 stepeni, a sastojke za prvu koru odmerite pre nego što počnete sa mućenjem. Četiri belanca umutite mikserom dok ne dobijete penastu smesu, a zatim postepeno dodajte 90 grama šećera. Nastavite da mutite sve dok sneg ne postane gust, čvrst i sjajan. Važno je da šećer dodajete postepeno, jer će tako belanca lakše zadržati potrebnu strukturu. U umućena belanca potom dodajte 30 grama brašna i 50 grama mlevenih oraha. Nemojte koristiti mikser, već sastojke pažljivo sjedinite lopaticom, laganim pokretima od dna posude ka vrhu. Na taj način smesa neće izgubiti vazduh, a pečena kora ostaće lagana. Dobijenu masu ravnomerno rasporedite po pripremljenom kalupu i pecite približno 20 minuta, odnosno dok površina blago ne porumeni. Pošto su kore tanke, pratite pečenje kako se ne bi previše isušile.

Na potpuno isti način pripremite preostale tri kore. Najbolje je da svaku smesu mutite neposredno pre pečenja, umesto da unapred umutite svih 16 belanaca, jer bi masa tokom čekanja mogla da izgubi volumen. Pečene kore ostavite da se ohlade, a papir uklanjajte pažljivo kako se ne bi polomile.

Tajna raskošnog fila koji daje poseban ukus

Foto: Printscreen/youtube/Moja mala kuhinja

Dok se kore hlade, pripremite fil koji ovoj torti daje prepoznatljivu punoću.

Od ukupnog litra mleka odvojite približno 250 mililitara, pa u njemu dobro razmutite 16 žumanaca i 140 grama brašna. Mešajte žicom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Preostalih 750 mililitara mleka sipajte u šerpu, dodajte 350 grama šećera i zagrevajte do ključanja. Kada se mleko zagreje, manju količinu postepeno dodajte u smesu sa žumancima, neprestano mešajući. Ovaj korak je važan kako bi se temperatura žumanaca postepeno podigla i kako se ne bi zgrušala. Zatim sve sipajte nazad u šerpu i kuvajte na umerenoj temperaturi, uz stalno mešanje. Posebnu pažnju obratite na dno posude, jer fil može lako da zagori ako se ne meša dovoljno često. Kada se zgusne u bogat krem i brašno bude termički obrađeno, sklonite šerpu sa šporeta. U još topao fil dodajte 250 grama maslaca isečenog na manje kockice. Mešajte dok se potpuno ne otopi, a zatim umešajte 400 grama mlevenih oraha i prstohvat muskatnog oraščića. Sa ovim začinom nemojte preterivati, jer ima intenzivnu aromu koja bi mogla da nadjača ukus oraha. Gotov fil prekrijte providnom folijom tako da dodiruje njegovu površinu. Tako ćete sprečiti stvaranje korice tokom hlađenja. Ostavite ga da se prohladi do temperature na kojoj može lako da se razmazuje, ali nemojte čekati da se potpuno stegne u frižideru. Slaganje žito torte korak po korak

Kada su sve četiri kore potpuno ohlađene, a fil spreman, možete da počnete sa sastavljanjem torte. Najpre odvojite manju količinu krema za premazivanje bočnih strana, dok ostatak podelite na četiri približno jednaka dela.

Na odgovarajuću tacnu postavite prvu koru i premažite je jednim delom fila. Preko nje pažljivo položite drugu koru, ponovo rasporedite krem i nastavite dok ne potrošite sve sastojke. Završna, četvrta kora takođe se premazuje filom, a preostalim kremom obložite stranice.

Za ukrašavanje nije potrebno mnogo truda. Žito torta najlepše izgleda kada je jednostavno posuta mlevenim orasima, koji dodatno naglašavaju njen domaći karakter. Po želji možete dodati i nekoliko polovina oraha na vrh.

Tortu potom stavite u frižider na nekoliko sati, a najbolje je da je pripremite dan pre posluženja. Tokom hlađenja fil će se stegnuti, dok će kore postepeno upiti deo vlage i postati mekše.

Kako da svaki komad izgleda kao iz poslastičarnice?

Foto: Printscreen/youtube/Moja mala kuhinja

Jedna od najčešćih grešaka pri pripremi višeslojnih torti jeste prerano sečenje. Ukoliko žito tortu isečete odmah nakon filovanja, krem može da se razmazuje, a kore da klize jedna preko druge.

Zbog toga je važno da se dobro ohladi, idealno tokom cele noći. Za sečenje koristite dugačak, oštar nož koji možete kratko zagrejati u toploj vodi, a zatim obrisati. Posle svakog reza ponovo očistite sečivo kako bi slojevi ostali uredni i jasno vidljivi.

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