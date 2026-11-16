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Postoje ljudi koje prepoznajemo po osmehu, neke po načinu na koji se oblače, a neke po mirisu koji ostaje u vazduhu i dugo nakon što odu. Nije nužno da imaju najskuplju garderobu, prate svaki trend ili provode sate pred ogledalom. Ipak, imaju nešto zajedničko – prepoznatljiv lični pečat.

Upravo u tome i jeste čar stila. Ne mora da bude upadljiv da bi bio primećen, niti savršen da bi ostavio utisak. Često ga čine sasvim jednostavne stvari: omiljena košulja, pažljivo odabran parfem, uredna kosa, detalj koji nosimo godinama ili način na koji se osećamo u sopstvenoj koži. A kada se sve to uklopi, nastaje nešto mnogo zanimljivije od dobro osmišljene modne kombinacije – naš autentični izraz. Stil počinje onda kada upoznamo sebe

Moda nam svakodnevno nudi bezbroj inspiracija, ali lični stil nastaje kada naučimo da odaberemo ono što nam zaista odgovara. Nekome su to svedene kombinacije i neutralne boje, nekome upečatljivi komadi, zanimljivi krojevi i igra aksesoarima. Nema univerzalnog recepta, a najbolji izbori obično su oni u kojima se osećamo prirodno. Zato garderobu ne treba posmatrati samo kao odgovor na pitanje šta je trenutno aktuelno, već kao način da izrazimo raspoloženje, karakter i individualnost. Dobro skrojen sako, omiljene farmerke, kvalitetna bela majica ili cipele koje mogu da podignu i najjednostavniju kombinaciju često vrede više od ormara prepunog stvari koje nosimo samo zato što su u trendu. Miris koji postaje deo našeg identiteta Ako postoji detalj koji može da nas podseti na neku osobu čak i kada nije u blizini, onda je to parfem. Mirisi imaju neobičnu moć da probude uspomene, vrate nas u određeni trenutak i postanu deo načina na koji pamtimo ljude.

Izbor parfema zato je mnogo ličniji od praćenja aktuelnih mirisnih hitova. Neko voli sveže citrusne i aromatične note koje se savršeno uklapaju u užurbana jutra i dnevne obaveze, dok drugi biraju toplije, drvenaste ili začinske kompozicije. Važno je i kako se miris razvija na koži, jer parfem ne miriše identično na svakoj osobi. Možda je upravo zato najbolji izbor onaj koji ne nosimo da bismo impresionirali druge, već zato što se u njemu prepoznajemo. Diskretan, ali dovoljno poseban da postane naš mali nevidljivi potpis. Detalji koji zaokružuju priču Ponekad je dovoljan jedan detalj da sasvim obična kombinacija dobije karakter. Sat koji nosimo svakog dana, naočare zanimljivog okvira, omiljena torba ili komad nakita koji ima posebno značenje mogu postati deo našeg vizuelnog identiteta.

Ipak, dobar utisak ne nastaje samo pred ogledalom. Negovana kosa, uredni nokti, čista obuća i pažnja prema ličnoj higijeni deo su svakodnevnih navika koje doprinose osećaju sređenosti. Nije stvar u tome da svaki detalj mora biti besprekoran, već da pronađemo meru i razvijemo male rituale koji nam prijaju. Uostalom, lični stil nije ograničen samo na ono što biramo da obučemo ili kako želimo da mirišemo. On je i zbir naših svakodnevnih odluka, navika i izbora. Među njima su i odluke koje se odnose na upotrebu duvanskih i nikotinskih proizvoda. Za one punoletne korisnike koji bi svakako nastavili da puše cigarete , prelazak na IQOS uređaj sistem koji zagreva, a ne sagoreva duvan, bio bi bolja opcija. Njegovom upotrebom ne nastaje pepeo, niti duvanski dim karakterističan za sagorevanje cigareta i emituje značajno manje mirisa koji se pritom ne zadržava na kosi, koži i garderobi. Ipak, važno je znati da IQOS nije bez rizika i da oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Najbolja verzija je ona koja liči na nas Trendovi dolaze i prolaze, menjaju se omiljene boje, krojevi, mirisne note i modni dodaci, ali ono što nas čini prepoznatljivim ne mora da se menja sa svakom novom sezonom.