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Farmerke ne bi trebalo prati posle svakog nošenja, jer upravo prečesto pranje može da bude razlog zbog kojeg brzo gube boju, oblik i čvrstinu. Kompanija Levi's, jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača teksasa, preporučuje da se farmerke peru nakon približno deset nošenja, pod uslovom da nisu vidljivo prljave ili neprijatnog mirisa.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Iako mnogi imaju naviku da farmerke ubace u mašinu već posle jednog ili dva dana, takvo održavanje nije uvek neophodno. Svakim pranjem materijal je izložen vodi, deterdžentu i trenju, što vremenom može da ubrza habanje vlakana i ispiranje boje. To je posebno primetno kod tamnih modela, koji nakon čestog pranja mogu da izgube prvobitnu nijansu.

Na koliko stepeni treba prati farmerke?

Još jedna česta greška jeste pranje na previsokoj temperaturi. Vruća voda može da izazove skupljanje pamučnog teksasa, dok kod rastegljivih modela toplota može da ošteti elastin, vlakno koje omogućava farmerkama da prate liniju tela i vraćaju se u prvobitni oblik.

Foto: Yuliia Kim / Alamy / Profimedia

Zato se preporučuje pranje u hladnoj vodi, najčešće na 30 stepeni ili nižoj temperaturi, ukoliko je to u skladu sa oznakama na etiketi. Farmerke bi pre pranja trebalo izvrnuti na naličje, jer se tako smanjuje trenje spoljašnje strane materijala i usporava gubitak boje. Dovoljna je preporučena količina blagog deterdženta, bez nepotrebnog dodavanja omekšivača, naročito kod modela sa elastinom.

Ovu grešku mnogi prave nakon pranja

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Ni način sušenjanije zanemarljiv. Visoka temperatura u mašini za sušenje veša može dodatno da ošteti elastična vlakna, dovede do skupljanja materijala i promeni način na koji farmerke pristaju uz telo. Zbog toga proizvođači savetuju prirodno sušenje, na vazduhu i dalje od direktnog sunca koje može da ubrza bleđenje boje.

Ukoliko se na farmerkama pojavi manja mrlja, nije neophodno odmah prati ceo komad odeće. Zaprljano mesto možete pažljivo očistiti vlažnom krpom i blagim sredstvom, dok je za uklanjanje neprijatnih mirisa ponekad dovoljno provetravanje.

Foto: pattern with palm branches on blue background, seamless print / Alamy / Profimedia

Ipak, preporuka o deset nošenja nije strogo pravilo. Farmerke koje su natopljene znojem, vidljivo zaprljane ili imaju neprijatan miris treba oprati ranije.

Dakle, za duži vek farmerki najvažnija su tri pravila: ređe pranje kada su čiste, hladna voda i izbegavanje visokih temperatura tokom sušenja. Tako će teksas duže zadržati boju, a pantalone oblik zbog kojeg ste ih i kupili.

Video: Pranje veša