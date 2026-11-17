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Verovatno ne želite da razmišljate o tome, ali šta mislite, šta je najprljavija stvar koju dodirujete svakog dana? Ako se vozite javnim prevozom, možda biste posumnjali na gelender na stepenicama ili šipku u prevozu kao na najverovatnijeg krivca. Ako idete od kuće, preko automobila, do kancelarije, možda je to dugme u liftu ili privezak za ključeve koji morate da iskopate iz torbe.

Sve su to veoma dobre pretpostavke, možda ćete čak doći u iskušenje da izvučete telefon i potražite tačan odgovor. I tu dolazimo do rešenja.

Da li znate šta je u pitanju?

"Ljude bi to moglo da iznenadi, ali najprljavija stvar sa kojom se svakodnevno susreću je njihov sopstveni mobilni telefon", kaže Kejtlin Mangan, menadžerka laboratorije u kompaniji Gillson Sciences.

Mobilni telefon u proseku uzememo u ruke 47 puta dnevno Foto: Shutterstock

"Ljudi ih nose svuda sa sobom, uključujući i toalet. Dodiruju se hiljadama puta dnevno, a da ih ljudi pritom ne čiste niti peru ruke između različitih aktivnosti." Institut za zdravstvenu politiku i inovacije Univerziteta u Mičigenu to opisuje ovako: "vaš mobilni telefon je 10 puta prljaviji od daske na WC šolji". Da, to je prilično odvratno.

Šipka u gradskom prevozu može biti čistija od telefona

Učestalost kontakta doprinosi toj prljavštini. Studija pokazuje da ljudi u proseku provere svoje telefone 47 puta dnevno. I baš kao i svoju odeću i obuću, svoj voljeni telefon nosite kroz različita okruženja različitog nivoa čistoće. Zapravo, ta šipka u metrou može biti čistija od vašeg ajfona.

"Zavisi od toga koliko se često te površine čiste", kaže Mangan. "Na primer, kvaku na vratima poslovne zgrade obično dodiruje manje ljudi iz dana u dan, ali se upravo zbog toga možda ne čisti tako često i samim tim nosi visok rizik od prisustva bakterija. S druge strane, šipka u metrou koja se svakodnevno čisti i pravilno dezinfikuje imaće manje klica koje se mogu preneti."

Pranje ruku Foto: Shutterstock

Pranje ruku

Poznato je da mobilni telefoni prenose kožne bakterije poput stafilokoka (Staphylococcus) i streptokoka (Streptococcus), kao i fekalne bakterije poput ešerihije koli (E. coli) i enterokoka (Enterococcus faecalis). Ove bakterije mogu izazvati infekcije kože, streptokoknu upalu grla ili gastrointestinalne bolesti koje dovode do mučnine, povraćanja i dijareje. Možete sebi pomoći tako što ćete izbegavati korišćenje telefona u toaletu, nećete ga spuštati na površine gde verovatno vrebaju klice, a kada razgovarate, nećete dozvoliti da vam dodiruje obraz ili usta.

Naravno, trebalo bi i da čistite svoj telefon papirnim ubrusima, alkoholom i štapićima za uši kad god je to moguće, kao i da se pridržavate pravila broj jedan u sprečavanju širenja klica: perite ruke često i temeljno.

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