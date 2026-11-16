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Aluminijumska folija je praktičan i svestran kuhinjski pomoćnik, ali nije uvek najbezbedniji izbor kada spremate hranu. Nutricionistkinja Bridžet Vud objašnjava da je uvijanje povrća ili mesa za pečenje uglavnom bezbedno, ali da bi trebalo da budete oprezni kada hranu pripremate na visokim temperaturama, naročito ako je kisela ili jako začinjena. U tim uslovima iz folije u obrok može da se otpusti veća količina aluminijuma.

Kada je aluminijumska folija štetna Foto: Shutterstock

Neka istraživanja povezuju prekomeran unos ovog metala sa zdravstvenim problemima, uključujući neurodegenerativne bolesti, ali naučna saznanja još nisu konačna. Dok se ne prikupi više podataka, Vud preporučuje da koristite foliju sa oznakom da je bezbedna za hranu i savetuje da izbegavate izrazito tanke proizvode. Najbezbednija opcija je, kako kaže, da stavite papir za pečenje kao barijeru između hrane i folije ili da se odlučite za vatrostalno posuđe, piše Real Simple.

Mikrotalasna

Aluminijumska folija i mikrotalasna ne idu zajedno. Folija u mikrotalasnoj može da varniči i izazove požar, što može trajno da ošteti uređaj ili dovede do još veće opasnosti. Ostatke hrane takođe ne bi trebalo da čuvate u foliji jer ona ne štiti od dotoka vazduha. Ako hranu odložite u staklenu ili neku drugu posudu pogodnu za mikrotalasnu, kasnije možete direktno da je podgrejete bez prebacivanja.

Paradajz, citrusi i kisele marinade

Paradajz, južno voće i marinade na bazi sirćeta spadaju u kisele namirnice koje nije bezbedno da pripremate u aluminijumskoj foliji.

Kada je aluminijumska folija štetna Foto: Profimedia

"Kisela hrana može da podstakne jače otpuštanje aluminijuma u jelo. Time se povećava njegov unos, što vremenom i u velikim količinama može da izazove probleme", objašnjava Vud.

Jako slana hrana

Baš kao i kiselina, i so može da izazove prelazak aluminijuma u hranu. Zbog toga jela koja sadrže veću količinu soli, poput domaćih slanih peciva ili suhomesnatih proizvoda kao što su šunka i kobasice, ne bi trebalo da pečete u aluminijumu. Tako izbegavate reakciju natrijum-hlorida, odnosno soli, sa jonima aluminijuma.

Jela koja se sporo peku

Dugotrajno pečenje, na primer rebaraca ili musaka i složenaca, takođe se ne preporučuje u foliji.

"Trebalo bi da izbegavate foliju za sve što se dugo peče", kaže Vud i dodaje da to može da dovede do većeg otpuštanja aluminijuma u jelo. Umesto toga, savetuje da pređete na keramičko ili stakleno posuđe.

Kada je aluminijumska folija štetna Foto: Profimedia

Ako baš ne možete da izbegnete foliju, između nje i hrane stavite sloj papira za pečenje kako biste sprečili direktan kontakt. Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health potvrdilo je da isto jelo, spremljeno u aluminijumskoj foliji, sadrži znatno više aluminijuma nego kada se peče u vatrostalnoj posudi.

Visoke temperature pečenja

Aluminijum počinje da se topi tek na temperaturama iznad 500 stepeni Celzijusa, ali otpuštanje metala u hranu može da krene već iznad 200 stepeni. Zbog toga treba da izbegavate pečenje u foliji na temperaturama višim od te granice. Umesto da krompir umotate u foliju, bolje je da ga premažete tankim slojem ulja ili uvijete u papir za pečenje.

Plodovi mora

Paketići od folije su čest način za pripremu ribe, ali istraživanje iz časopisa Food Science and Nutrition pokazuje da aluminijum prodire dublje u ribu nego u crveno meso ili živinu. Zbog toga je riba verovatno najlošiji izbor proteina za spremanje u foliji. Slična i popularna metoda pripreme fileta na pari jeste pečenje u papiru za pečenje, poznato kao tehnika en papillote.

Kada je aluminijumska folija štetna Foto: Shutterstock

Keksići

Iako se keksići peku brzo i na relativno niskoj temperaturi, pa je rizik od otpuštanja aluminijuma manji, rezultati pečenja na foliji mogu da budu loši. Dno keksa može da postane previše tvrdo i hrskavo, a postoji i velika verovatnoća da će se zalepiti za foliju i mrviti dok ih skidate sa pleha.

(Kurir.rs/Index)

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