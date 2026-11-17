Slušaj vest

Dovoljna je jedna nepažnja prilikom kuvanja da se pažljivo pripreman ručak pretvori u jelo koje je gotovo nemoguće pojesti. Previše soli u supi, čorbi, sosu ili varivu problem je sa kojim su se susreli čak i iskusni kuvari, ali to ne znači da sav trud mora da propadne. Ukoliko ste presolili jelo, rešenje se možda već nalazi u vašem frižideru. Nekoliko kapi limunovog soka može da ublaži utisak preterane slanoće i učini ukus hrane prijatnijim.

Foto: Yakov Oskanov / Alamy / Profimedia

Limun se u kulinarstvu najčešće koristi kako bi jelima dao svežinu i blagu kiselost, ali njegova uloga nije ograničena samo na aromu. Kada se pažljivo dozira, može pomoći u uspostavljanju ravnoteže između različitih ukusa, naročito kod jela u kojima je so postala previše izražena.

Ipak, važno je znati da limun ne uklanja višak soli iz hrane. Njegova kiselina utiče na način na koji doživljavamo celokupan ukus obroka, zbog čega presoljeno jelo može delovati manje slano.

Kako limun pomaže kada presolite jelo?

Tajna je u limunskoj kiselini, koja menja ravnotežu ukusa i može da ublaži dominantan osećaj slanoće. Upravo zato se nekoliko kapi sveže ceđenog limunovog soka često koristi za popravljanje ukusa supa, čorbi, sosova i kuvanog povrća.

Limunov sok kao kuhinjski trik za ublažavanje slanog ukusa presoljenog jela Foto: Vinicef / Alamy / Profimedia

Najbolje je da limun dodajete postepeno. Počnite sa nekoliko kapi, dobro promešajte jelo i probajte ga. Ukoliko je slanoća i dalje previše izražena, možete dodati još malo soka.

Sa količinom ipak ne treba preterivati, jer previše limuna može da učini jelo kiselim i potpuno promeni njegov prvobitni ukus.

Sličan efekat može imati i mala količina sirćeta, ali je važno odabrati vrstu koja odgovara jelu. Na primer, nekoliko kapi jabukovog ili vinskog sirćeta može se uklopiti u pojedina variva i sosove.

Da li krompir zaista izvlači so iz presoljenog jela?

Jedan od najpoznatijih kuhinjskih trikova jeste ubacivanje oljuštenog krompira u presoljenu supu ili čorbu. Prema popularnom verovanju, krompir će tokom kuvanja upiti višak soli i tako spasiti ručak.

Međutim, krompir ne upija so na poseban način niti je izdvaja iz tečnosti. On upija deo tečnosti zajedno sa rastvorenim sastojcima, ali ne može selektivno da ukloni so.

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Ako u presoljeno varivo dodate krompir i ostavite ga da se skuva, jelo može postati prijatnije za jelo prvenstveno zato što ste povećali količinu namirnica, a ne zato što je krompir izvukao višak soli.

Zato je kod ozbiljno presoljenih jela često bolje pribegavati drugim metodama.

Šta još možete da uradite ako ste stavili previše soli?

Ukoliko je supa ili čorba znatno slanija nego što bi trebalo, najjednostavnije rešenje jeste dodavanje vode ili neslanog bujona. Tako ćete smanjiti koncentraciju soli, a po potrebi možete dodati još povrća, testenine ili drugih sastojaka kako jelo ne bi izgubilo punoću ukusa.

Kod gustih sosova ponekad pomaže malo pavlake za kuvanje, dok se u variva mogu dodati neslani sastojci koji odgovaraju receptu.

Foto: Natalie Hanin / Panthermedia / Profimedia

Važno je da svaki dodatak unosite postepeno, uz povremeno probanje hrane.

Iako nekoliko kapi limuna može popraviti ukus blago presoljenog ručka, kod jela u koja je dospela velika količina soli najdelotvornije je razblaživanje ili povećanje ukupne količine hrane bez dodatnog soljenja.

Video: Pravilno kuvanje turske kafe