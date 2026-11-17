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Vera Dajkmans, dvadesetdevetogodišnja kreatorka eksplicitnog sadržaja, završila je na "pogrešnom" spisku traženih osoba, nakon što su je agenti imigracione službe ICE izvukli iz aviona i pritvorili. Manekenka, koja je ranije izjavljivala da je "najpoželjnija devojka na svetu", završila je sa lisicama na rukama i odvezena je u pritvorski centar Delejni Hol nakon što je 11. novembra sletela u Njuark letom iz Majamija.

Pogledajte u galeriji fotografije Vere Dajkmans:

1/8 Vidi galeriju Vera Dajkmans Foto: Jam Press/@veradijkmans / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kako tvrdi njena porodica, Dajkmansova se požalila "na veoma lošu hranu" i "izuzetno nehigijenske" uslove u zloglasnom pritvoru u Nju Džerziju.Porodica je dodala kako im nije jasno zašto su agenti ICE-a uopšte priveli Veru. Njena majka Marijane Šolt rekla je da je manekenka boravila u SAD sa turističkom vizom, koja ne dozvoljava rad tokom boravka u zemlji.

Međutim, Verini profili na društvenim mrežama, koji broje milione pratilaca, puni su sadržaja koji ona sama stvara. Dajkmansova je takođe nedavno propustila termin u imigracionoj kancelariji u vezi sa njenim zahtevom za "zelenu kartu".

"To je zato što ona mnogo putuje. Takođe, uglavnom boravi po hotelima, a ne na svojoj stalnoj adresi. Verovatno je tako dospela u sisteme ICE-a", rekla je Šoltova, koja je otputovala u SAD kako bi bila uz svoju ćerku, prenosi holandski AD. Kada ju je prvi put ugledala posle privođenja, Marijane je bila zgrožena.

Vera Dajkmans Foto: Jam Press/@veradijkmans / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Vera je plakala, a ja sam je jedva prepoznala u toj zatvorskoj odeći. Još su joj više ograničili slobodu. Sada joj je dozvoljeno da telefonira samo pet minuta, umesto 45 minuta. Tamo imaju ukupno četiri telefona za 60 ljudi", ispričala je majka.

Teški uslovi iza rešetaka i svedočenje sestre

O čitavoj situaciji progovorila je i Verina sestra Iza Dajkmans, koja je navela da je manekenka iznela veoma zabrinjavajuće detalje o uslovima u pritvoru.

"Rekla nam je da je hrana veoma loša, higijenski uslovi izuzetno loši, a atmosfera unutar ustanove neprestano napeta. Spava u prostoriji za zatvorenike sa još 12 ljudi. Takođe je navela da oseća zastrašivanje od strane osoblja, što ionako zastrašujuću situaciju čini još težom", ispričala je sestra i dodala da Vera ima problema i sa spavanjem jer joj je krevet u pritvoru "izuzetno neudoban".

Vera Dajkmans Foto: Jam Press/@veradijkmans / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Nama, kao njenoj porodici, najteže je da znamo da joj ne možemo direktno pomoći čak ni sa najosnovnijim potrepštinama. Već šest dana nije videla dnevno svetlo. Prozori su zapečaćeni", rekla je Iza. Porodica je izjavila da ne znaju zašto je Vera uopšte zadržana.

Nalog za deportaciju i reakcija ambasade

"Bilo je zakazano sudsko ročište, ali ona nije primila obaveštenje, pa je propustila raspravu, a da za to nije ni znala. Posavetovali smo se sa advokatom, ali s obzirom na to da postoji nalog za njeno proterivanje iz zemlje, on ne može ništa da učini", rekla je sestra. Porodica je takođe kontaktirala holandsku ambasadu u SAD, ali im je rečeno da oni ne mogu mnogo da pomognu.

Vera Dajkmans Foto: Jam Press/@veradijkmans / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Portparolka ambasade izjavila je da je vlada upoznata sa slučajem "holandske državljanke koja se nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Državama".

"Pružamo konzularnu pomoć. Zbog zaštite privatnosti ne možemo da komentarišemo pojedinosti ovog slučaja", dodala je ona.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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