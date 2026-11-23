Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kada temperature padnu ispod nule, mnogi počinju da oblače sve što im dođe pod ruku. Dva džempera, debela dukserica, još deblja jakna, pa se na kraju jedva pomeraju. Međutim, nije stvar u tome koliko odeće imate na sebi, već kako ste je obukli. Pravilno izabrana tri sloja mogu mnogo bolje da vas zaštite od hladnoće nego gomila debelih stvari.

Sigurno vam se dogodilo da se dobro utoplite pre izlaska iz kuće, a da vam posle desetak minuta napolju ipak bude hladno. Stopala se smrzavaju, oko struka duva, a ispod jakne počinjete da se znojite.

Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia

Problem često nije u tome što niste obukli dovoljno odeće, već što ste izabrali pogrešnu kombinaciju.

Postoji jednostavan način da se zimi obučete tako da vam bude toplo, a da pritom možete normalno da se krećete.

Pravilo tri sloja: Svaki ima svoju ulogu

Oblačenje tri debela džempera nije isto što i pravilno slojevito oblačenje. Svaki sloj treba da ima određenu funkciju.

Prvi sloj – odvodi vlagu

Uz telo je najbolje nositi termo-veš ili tanku majicu dugih rukava od sintetičkih materijala ili merino vune.

Kada hodamo, penjemo se uz stepenice ili obavljamo neki fizički posao, telo se zagreva i počinje da se znoji. Ako vlaga ostane na koži, kasnije se hladi, pa nam postaje još hladnije.

Foto: Shutterstock

Zato obična pamučna majica nije uvek najbolji izbor za duži boravak napolju. Pamuk dobro upija znoj, ali se sporo suši.

Drugi sloj – zadržava toplotu

Preko prvog sloja obucite nešto što će zadržavati topao vazduh blizu tela. To može biti jakna od flisa, tanji vuneni džemper ili lagani topli pulover.

Ne morate da birate najdeblji džemper koji imate. Ponekad će vas tanak flis bolje zagrejati od teške pamučne dukserice.

Treći sloj – štiti od vetra i padavina

Spoljašnji sloj treba da vas zaštiti od hladnog vetra, snega i kiše.To može biti kvalitetna zimska jakna ili perjana jakna sa materijalom koji ne propušta vetar.

Čak ni dobra izolacija neće mnogo pomoći ako hladan vazduh neprestano prolazi kroz tkaninu.

Foto: Marko Karović

Prednost ovakvog oblačenja jeste što lako možete da prilagodite odeću temperaturi. Kada uđete u prodavnicu ili autobus, dovoljno je da otkopčate jaknu, a kada ponovo izađete napolje, zakopčate je.

Zašto vam može biti hladnije u preuskoj odeći?

Jedna od čestih grešaka jeste oblačenje nekoliko slojeva koji potpuno prijanjaju uz telo.

Međutim, između slojeva treba da postoji malo prostora za vazduh, jer upravo taj vazduh pomaže u zadržavanju toplote.

Ako je odeća previše tesna, slojevi se sabijaju i slabije izoluju.

Ovo je posebno važno kada birate pantalone za zimu.

Umesto nekoliko pari pantalona jednih preko drugih, praktičnije je da ispod komotnijih pantalona obučete termo-helanke, tanak termo-donji veš ili tople hulahopke.

Slojevito oblačenje Foto: Profimedia

Ako planirate dužu šetnju po hladnom vremenu, dobro je da spoljašnji materijal bude otporan na vetar.

Tri razloga zbog kojih se smrzavate i u najtoplijoj jakni

1. Čizme su vam previše tesne

Zimska obuća ne sme da steže stopala.

Ako su čizme uske, stopala mogu brže da se ohlade, naročito ako u njih pokušavate da ugurate veoma debele čarape.

Bolji izbor su udobne, postavljene čizme sa dovoljno prostora za prste i debljim đonom koji štiti od hladnog tla.

2. Nosite nekoliko pari čarapa

Mnogi misle da će im biti toplije ako obuku dva ili tri para čarapa.

Međutim, ako zbog toga obuća postane preuska, efekat može biti potpuno suprotan.

Jedan par kvalitetnih vunenih ili termo-čarapa koje ne stežu stopala često je bolji izbor.

3. Zaboravljate kapu, šal i rukavice

Možete imati odličnu

Slojevito oblačenje Foto: Victor Zastolskiy / Alamy / Profimedia

ali ako su vam glava, vrat i šake nezaštićeni, hladnoća će se brzo osetiti.

Kapa, šal i rukavice nisu samo modni dodaci, već važan deo zimske odeće.

Posebno su korisne rukavice sa spojenim prstima, jer često bolje čuvaju toplotu od klasičnih rukavica u kojima je svaki prst odvojen.

Kako da se ne preznojite, pa da vam posle bude još hladnije?

Još jedna važna stvar jeste da se ne oblačite samo prema temperaturi napolju, već i prema tome šta planirate da radite.

Nije isto ako ćete pola sata stajati na autobuskoj stanici ili ćete brzo hodati do posla.

Slojevito oblačenje Foto: Shutterstock

Tokom hodanja telo proizvodi više toplote, pa previše odeće može da dovede do znojenja.

A kada se znoj ohladi, brzo počinjete da osećate hladnoću.

Zato je bolje da na početku šetnje budete malo svežije obučeni nego da se posle nekoliko minuta preznojite.

Ako osetite da vam je pretoplo, otkopčajte jaknu ili skinite jedan sloj pre nego što se oznojite.

Naravno, ne postoji kombinacija odeće koja odgovara svim vremenskim uslovima. Jak vetar, velika vlažnost vazduha i dug boravak napolju zahtevaju dodatnu zaštitu.

Zato, umesto da sledeći put obučete tri debela džempera, probajte jednostavniju kombinaciju: tanak termo-veš, jedan topao sloj i kvalitetnu jaknu koja štiti od vetra. Biće vam lakše da se krećete, a mnogo jednostavnije da održavate prijatnu temperaturu tela.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Slojevito oblačenje je ključno