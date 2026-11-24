Ovo morate da probate: Salata od sveže bundeve će vas oboriti s nogu - ukusna, slasna i zdrava!
- Bundeva može da se iskoristi i za neobično korejsko predjelo - salatu od sirove bundeve, sa slatko-ljutim ukusom. Za pripremu se bundeva rendа, začinjava i meša sa proprženim lukom i belim lukom.
- Salata se ne kuva, već odstoji u frižideru najmanje dva sata, a najbolje preko noći, kako bi upila začine i postala sočna.
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Bundeva kao salata!? Možda je do sada niste probali u ovom obliku, ali verujemo da ćete se rado vraćati ovom receptu kada ga jednom isprobate. Reč je o popularnom korejskom predjelu - salati od sirove bundeve, sočnoj i sa mešavinom slatkastog i ljutkastog ukusa, a opet blagog i nenametljivog ukusa.
Ovako pripremljena salata ima prilično neobičan, ali fin ukus i sigurni smo da će biti zvezda na jesenjoj trpezi. Isprobajte ovo neobično korejsko predjelo, za koje se bundeva čak ni ne kuva; i da, ona se može jesti sirova, baš kao i tikvice i šargarepa.
Sastojci:
300 g oljuštene i očišćene bundeve
1 crni luk
2 čena belog luka
1-1,5 kašike sirćeta
pola kašičice soli
1 kašičica šećera
1 kašičica mlevenog korijandera
mleveni crni biber - po ukusu
ljuta crvena mlevena paprika - po ukusu
Priprema:
Oljuštite bundevu i očistite je od semena. Izrendajte je na najsitnije rende i prebacite u duboku posudu. Dodajte mleveni korijander, so, šećer, biber i ljutu crvenu papriku. Izgnječite beli luk kroz presu za beli luk, pa dodajte i to, a potom zatim sipajte sirće. Dobro promešajte rukama ili kašikom da se začini ravnomerno rasporede i ostavite smesu sa strane.
Oljuštite i sitno iseckajte crni luk. Propržite luk na zagrejanom ulju dok ne porumeni. Prebacite vruć luk i ulje iz tiganja u posudu sa mariniranom bundevom. Ponovo dobro promešajte.
Pokrijte salatu poklopcem ili plastičnom folijom i odložite u frižider najmanje dva sata, a najbolje preko noći, kako bi bundeva mogla u potpunosti da upije začine i postane sočna.
(Kurir.rs/Žena)
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