Recept za carsku pitu na vodi: Isti ukus kao i mrsna, a na stolu za 10 minuta!
- Posna carska pita pravi se od tankih kora, kisele vode, ulja i praška za pecivo, uz dodatak praziluka ili šampinjona po želji.
- Kore se kidaju i ređaju u pleh, preliju smesom i ostave oko 10 minuta da upiju tečnost.
- Pita se peče 35 do 40 minuta na 200 stepeni, a najbolje je služiti je toplu uz salatu ili turšiju.
Carsku pitu je najlepše poslužiti dok je još topla, pravo iz rerne, ali je podjednako ukusna i kada se ohladi. Isecite je na kocke i poslužite uz omiljenu salatu ili turšiju.
Recept za posnu carsku pitu
Sastojci:
500 g tankih kora za pitu (1 pakovanje)
500 ml jako gazirane kisele vode, hladne
150 ml ulja (oko pola šolje)
1 kesica praška za pecivo (10 g)
1 ravna kašičica soli
20 g brašna (2 kašike)
po želji: 2 stabljike praziluka ili šaka seckanih šampinjona, kratko propržene
Priprema
Pleh premažite uljem. U odgovarajućoj posudi sjedinite kiselu vodu, ulje, so, prašak za pecivo i brašno. Sve dobro umutite viljuškom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Smesa treba da bude penasta i blago penušava.
Kore za carsku pitu iskidajte rukama na komade veličine dlana, pa ih ređajte u pleh blago naborane, poput maramica, umesto da ih ravnate. Nakon svaka dva reda prelijte ih sa malo pripremljene smese, a po sredini rasporedite fil, ukoliko ga koristite. Preostalu smesu ravnomerno prelijte preko cele pite, posebno vodeći računa o ivicama kako ne bi prebrzo potamnele tokom pečenja.
Ostavite pitu da odstoji oko 10 minuta kako bi kore upile smesu. Pecite je u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 35 do 40 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnosmeđu boju, a ivice počnu blago da se odvajaju od pleha. Ukoliko koristite manju rernu bez ventilatora, produžite vreme pečenja za još pet minuta.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Zapečena pita