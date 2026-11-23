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Carsku pitu je najlepše poslužiti dok je još topla, pravo iz rerne, ali je podjednako ukusna i kada se ohladi. Isecite je na kocke i poslužite uz omiljenu salatu ili turšiju.

Recept za posnu carsku pitu

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu (1 pakovanje)

500 ml jako gazirane kisele vode, hladne

150 ml ulja (oko pola šolje)

1 kesica praška za pecivo (10 g)

1 ravna kašičica soli

20 g brašna (2 kašike)

po želji: 2 stabljike praziluka ili šaka seckanih šampinjona, kratko propržene

Prženi šampinjoni Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&people / Profimedia



Priprema

Pleh premažite uljem. U odgovarajućoj posudi sjedinite kiselu vodu, ulje, so, prašak za pecivo i brašno. Sve dobro umutite viljuškom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Smesa treba da bude penasta i blago penušava.

Kore za carsku pitu iskidajte rukama na komade veličine dlana, pa ih ređajte u pleh blago naborane, poput maramica, umesto da ih ravnate. Nakon svaka dva reda prelijte ih sa malo pripremljene smese, a po sredini rasporedite fil, ukoliko ga koristite. Preostalu smesu ravnomerno prelijte preko cele pite, posebno vodeći računa o ivicama kako ne bi prebrzo potamnele tokom pečenja.

Ostavite pitu da odstoji oko 10 minuta kako bi kore upile smesu. Pecite je u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 35 do 40 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnosmeđu boju, a ivice počnu blago da se odvajaju od pleha. Ukoliko koristite manju rernu bez ventilatora, produžite vreme pečenja za još pet minuta.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Zapečena pita