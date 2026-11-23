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Ljubavni odnosi dolaze u prvi plan, a za tri horoskopska znaka poslednji dani novembra mogli bi da budu posebno uzbudljivi. Neko će upoznati zanimljivu osobu, dok će drugi konačno pronaći hrabrost da naprave važan emotivni korak.

Blizanci – Ljubav dolazi kada je najmanje očekuju

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Sezona Strelca aktivira polje partnerstva kod Blizanaca, pa bi ljubavni odnosi mogli da postanu njihova glavna preokupacija. Slobodni Blizanci imaju priliku za zanimljivo poznanstvo koje brzo prerasta u nešto ozbiljnije.

Oni koji su u vezi mogli bi da pokrenu razgovor koji dugo odlažu i konačno razjasne šta žele od zajedničke budućnosti.

Lav – Vraćaju se leptirići u stomaku

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Lavove počinje jedan od romantičnijih perioda godine. Sunce u Strelcu, vatrenom znaku poput njihovog, prema astrološkim tumačenjima podstiče flert, strast i potrebu za uživanjem.

Slobodni Lavovi mogli bi da privuku nečiju pažnju gotovo bez truda, dok zauzeti imaju priliku da osveže odnos i ponovo probude emocije koje je svakodnevica potisnula.

Strelac – Vreme je da poslušaju srce

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Sa ulaskom Sunca u njihov znak, Strelčevi dobijaju simboličan novi početak. Samopouzdanje raste, a sa njim i spremnost da otvoreno pokažu osećanja.

Neki bi mogli da se odvaže na ljubavno priznanje, dok će drugi shvatiti da više ne žele da ostaju u odnosu koji ih ne ispunjava. Kraj novembra donosi im priliku da naprave izbor koji će promeniti njihov emotivni život.

(Kurir.rs/Superžena)

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