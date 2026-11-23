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Influenserka Maja Bučanin na svom Instagram profilu redovno deli zanimljive anegdote i iskustva iz perioda kada je bila angažovana kao stjuardesa na luksuznim jahtama. Jednom prilikom otvoreno je progovorila o brojnim predrasudama koje prate ovu profesiju, ali i o lažnom sjaju koji imućni klijenti često plasiraju na društvenim mrežama.

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1/5 Vidi galeriju Maja Bučanin Foto: Printscreen/Instagram

Bez imalo zadrške, Maja se osvrnula na najčešće zablude u vezi sa njenim nekadašnjim poslom i ultrabogatim gostima sa kojima se susretala.

"Ovo je moja omiljena tema, blud i nemoral. Ne znam zašto blud i nemoral nisam stavila na prvo mesto. Ne znam odakle dolazi ta količina predrasuda. Dosta puta sedim sa kolegom i on mi kaže 'Zamisli došao vlasnik drži jabuku, ispričao se o pecanju, zamisli kakav lik'. Posle toliko godina iskustva na jahti, mi pravimo od njih kao vanzemljce. On kao da ne zna da radi isto što i mi, samo ima par miliona na računu. Treba se postaviš prema njima normalno, oni su normalni ljudi."

Kako zaista žive naslednici bogataša

Nasuprot duboko ukorenjenom uverenju da su deca imućnih ljudi bahata i razmažena, Maja ističe da su na brodovima uglavnom boravili porodični ljudi čiji su naslednici izuzetno lepo vaspitani.

Maja Bučanin Foto: Printscreen/Instagram

"Mislim da će radije čovek kod nas koji zarađuje par hiljada više da upropasti dete nego oni. Ta deca su školovana, a mogu da naslede to, obrazovani, neće njima tata da da 10 miliona da se razbacuje. Takve slučajeve nisam videla."

Raskrinkala poznatog milionera

Veliku pažnju javnosti privukla je njena priča o samozvanom "kralju Instagrama", Denu Bilzerijanu, koji je svetsku slavu stekao objavama raskalašnih žurki u društvu mnoštva manekenki. Prenoseći iskustvo svoje koleginice koja je radila na jahti na kojoj je on boravio, Maja je otkrila šta se zapravo dešava kada se ugase kamere.

"Koleginica je radila na brodu na koji je dolazio, a on je na Instagramu predstavljao ludilo. Istina je da on dolazi sa svojom devojkom ili ženom. I onda dođe set, snimatelji, devojke dođu iz hotela, oni to snime, a one ni ne jede tu, nego odu u hotel i on ostane sam sa ženom. Znači, nije sve kao što vidite na mrežama. On verovatno zarađuje na tome milione, a ljudi su impresionirani njegovim načinom života."