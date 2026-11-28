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Vratite se kući, izujete čizme i primetite bele tragove po koži. Prva pomisao je da ih stavite pored radijatora kako bi se što pre osušile.

Međutim, upravo tu mnogi greše.

Previše toplote isušuje prirodnu kožu, zbog čega ona gubi elastičnost, postaje tvrda i vremenom može da ispuca.

Zašto su naše bake stavljale novine u mokre cipele?

Ovaj stari način sušenja obuće i danas može da bude koristan.

Kada dođete kući, najpre uklonite blato i ostatke snega sa čizama. Zatim zgužvajte nekoliko listova suvih novina i stavite ih unutra.

Novinski papir upija vlagu, pa pomaže da se obuća postepeno osuši i iznutra.

Nemojte previše nabijati papir, jer čizme treba da zadrže svoj oblik.

Ako primetite da su novine postale mokre, zamenite ih suvim. Kod svetle postave bolje je koristiti običan neštampani papir, kako novinska boja ne bi ostavila tragove.

Čišćenje obuće od soli i blata Foto: Shutterstock

Važno je da novine budu suve, a ne mokre, jer dodatna vlaga može samo da pogorša problem.

Kako skinuti bele fleke od soli?

Što duže so ostaje na koži, veća je mogućnost da je ošteti. Zato je najbolje da fleke uklonite čim ih primetite.

Uzmite meku krpu, blago je navlažite čistom vodom i pažljivo prebrišite zaprljano mesto. Krenite od ivica fleke prema sredini, bez jakog trljanja.

Ako bele mrlje ne nestanu, upotrebite sredstvo namenjeno uklanjanju soli sa kože. Za antilop i druge osetljive materijale potrebni su posebni proizvodi.

Nikako ne sušite čizme na radijatoru

Mokra obuća treba da se suši prirodno, na sobnoj temperaturi, dalje od radijatora, grejalica i drugih izvora jake toplote.

Tek kada se potpuno osuši, na čizme od glatke prirodne kože možete naneti odgovarajuću kremu za negu.

Dobro je koristiti i zaštitni sprej protiv vlage, namenjen materijalu od kojeg je obuća napravljena.

On neće potpuno sprečiti nastanak fleka, ali može pomoći da voda i prljavština teže prodiru u materijal.

Zato sledeći put kada se vratite kući sa mokrim čizmama nemojte žuriti da ih stavite na radijator. Malo suvog papira, pažljivo čišćenje i strpljenje mogu da im produže vek.

(Kurir.rs/Najžena)

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