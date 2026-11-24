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Ako se čuva na temperaturi od -18 stepeni, uglavnom ostaje bezbedna za jelo, ali vremenom može da izgubi ukus, sočnost i dobru teksturu.

Koliko dugo će zadržati kvalitet zavisi od vrste mesa i načina pakovanja. Celo pile može da stoji u zamrzivaču do godinu dana, dok se pileća prsa, bataci, karabataci i krilca preporučuje potrošiti u roku od devet meseci. Mlevenu piletinu i iznutrice najbolje je upotrebiti za tri do četiri meseca.

Kako pravilno odmrznuti piletinu?

Najbezbednije je da piletinu odmrzavate u frižideru, na donjoj polici. Ako vam se žuri, možete je staviti u dobro zatvorenu kesu i potopiti u hladnu vodu, koju treba menjati na svakih 30 minuta. Moguće je i odmrzavanje u mikrotalasnoj pećnici, ali u tim slučajevima meso treba odmah termički obraditi.

Koliko dugo može stajati meso u zamrzivaču Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Piletina se može pripremati i direktno iz zamrzivača, ali će joj biti potrebno više vremena. Važno je da unutrašnjost mesa dostigne temperaturu od najmanje 74 stepena kako bi bila bezbedna za konzumaciju.

Kada piletinu treba baciti?

Ako nakon odmrzavanja primetite kiselkast ili neobičan miris, lepljivu ili sluzavu površinu, kao i sive ili zelenkaste mrlje, nemojte rizikovati – bacite meso. Oštećeno ili pocepano pakovanje takođe je razlog za oprez.

Da bi piletina što duže sačuvala kvalitet, treba je dobro zatvoriti i zamrznuti ubrzo nakon kupovine. Na pakovanju obavezno označite datum zamrzavanja, a meso čuvajte u zadnjem delu zamrzivača, gde je temperatura stabilnija.

(Kurir.rs/Najžena)

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