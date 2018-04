POD STALNIM STE STRESOM: Ove 3 tehnike će vam pomoći da ga se oslobodite za samo 3 minuta!

Imate stresan dan na poslu? Veliko opterećenje na poslu, financijski problemi ili raskid s dečkom, samo su neke od mnogobrojnih stresnih situacija sa kojima se svakodnevno suočavamo.



Kako bi vam olakšali život i pomogli da se smirite u kratkom roku ove jedostaavne tehnike mogu da vam pomognu da se snađete u toj situaciji.

Dišite

Disanje će vam pomoći da kontrolišete i ublažite stres. Jeste li ikada čuli za metodu disanja 4-7-8? Izgledao kao meditacija i možete je izvesti u kancelariji ako se nađete u stresnoj situaciji. Za to će vam trebati samo pet minuta, piše U Magazine.

Izvodite je sedeći na stolici ili na podu s ravnim leđima dok dišete i dok brojite do četiri, zatim zaustavite dah i brojite do sedam, dok izdišete brojite do osam. Ponovite tu vežbu nekoliko puta i trebalo bi da se osećate opuštenije.

Razgovarajte sa sobom

Ako niste u mogućnosti da nazovete prijateljicu kako biste joj ispričale što vas muči, razgovarajte sami sa sobom. Ako se nalazite u javnom prostoru, razgovor obavite na nekom mirnom mestu u nekoliko minuta. Zatim recite zašto ste pod stresom, kažite sebi da je savršeno u redu da se tako osećate. Odlučite što treba učiniti da biste dovršili zadatak ili rešili problem te se podsetite da će sve biti u redu.

Idite u šetnju

Nije uvek moguće, ali ako ste pod velikim stresom, a nalazite se u kancelariji, napravite izgovor da se prošetate i udahnete vazduh. Pešačite do radnje po flašu vode ili ponudite da odete na poštu. Ne samo da će ta vas šetnja odvesti daleko od onoga što vas muči, nego vam šetnja po svežem vazduhu može pomoći da podstaknete endorfin, hormon sreće.

