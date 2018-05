CVETNA OAZA U PUSTINJI: Desert Rose, hotel kojem se mnoge porodice vraćaju s razlogom

Na desetak kilometara udaljenosti od centra Hurgade nalazi se ogroman hotelski kompleks ušuškan u veliku, raskošnu, cvetnu baštu. Baš tako nekako i govori njegovo ime – Desert Rose. Od recepcije hotela do kilometar duge peščane lagune, dolazi se prijatnom šetnjom kroz cvetno šarenilo i sveže zeleno okruženje među kojim su smešteni bazeni, moderni barovi i restorani u kojima vlada opuštena atmosfera, prijatna za odmor i osveženje nakon egipatskog sunca.

Lepo uređena peščana plaža u obliku lagune, duga čitav kilometer, idealna je za uživanje sa porodicom. Osim pomenute plaže, gostima su na raspolaganju još dve plaže na otvorenom moru, kao i ponton. Tu je i manji deo plaže sa koralnim grebenom, koji će biti interesantan onima koji su zaljubljeni u posmatranje podvodnog sveta ili onima koji to još nisu iskusili, a imaju želju.

U hotelu Desert Rose 5* usluga se bazira na konceptu All Inclusive po principu samoposluživanja, a osim glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i a la carte restorani italijanske i libanske kuhinje, kao i jedan riblji restoran. To naravno nije sve. Hotel ima brojne barove, na plaži, pored bazena i u bašti, u kojima su im, u određeno vreme predviđeno All Inclusive formulom, dostupni osvežavajući napici i zaslađenje.

Velelepni resort se može pohvaliti brojnim sadržajima u pogledu animacije, kako za odrasle, tako naravno i za one najmlađe. Veliki bazeni, tobagani, dečiji klub…sve je to radost za decu, al ii za njihove roditelje koji time mogu da “ukradu” malo vremena da se i sami odmore i relaksiraju. Od ove godine, animacija za decu dodatno je obogaćena idejom o dečijem klubu, gde će u toku sezone uvek biti prisutna i jedna osoba koja govori srpski jezik. Mališani će na taj način potpuno uživati u svom odmoru sa all inclusive uslugom, ali i Vi uživati da ih vidite širokog osmeha.

Dečiji klub Ružica će vam omogućiti savršen porodični odmor i učiniće sve članove porodice srećnima.

Igra, zabava i učenje. U specifičnom prostoru i sa programima koji su prilagođeni svakom uzrastu, Klub Ružica nastao je inspirisan onom fazom detinjstva u kom na odmoru nastaju najsnažniji utisci, živopisnih boja. Sport, istraživanje, umetnost, večernja mini zabava, predstave… po jedan nezaboravan trenutak za svakoga.

Kroz brojne aktivnosti koje se nude, mališani imaju mogućnost da izgrade ispravne vrednosti koje će im biti dobri saputnici kroz čitav život: prihvatanje i tolerancija, hrabrost i vera u sebe, jednakost, široka shvatanja, timski rad, kreativnost, saradnja.

Svakodnevno plivanje u moru i časovi plivanja u moru, mini fudbal, odbojka na plaži, različite vrste pleas, umetničke radionice, pozorište, društvene igre, takmičenja u pevanju, plesu, kuvanju, izradi frizura, takmičenje talentovanih, maskenbal, večera na plaži uz muziku i ples, igra potrage za izgubljenim blagom, igra pirata, grupne igre u pesku, tematski dani prepuni različitih iznenađenja…

Vaši najmlađi sigurno će uživati u svim tim zabavnim iuzbudljivim sadržajima, prepričavati ih u svojim školskim sastavima o tome kako su proveli leto i pamtiće ih kao najlepše uspomene sa letovanja. Njihovo zadovoljstvo je svakako i Vaše, ali još jedna stvar svakako nije za zanemarivanje. Hotel Desert Rose 5* je jedan od hotela iz ponude “dvoje dece gratis” koju turistička agencija 1 A Travel ponosno ističe kao dodatnu pogodnost u planiranju porodičnog odmora.

