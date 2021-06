NIJE SVE U GAĆAMA: Nikada ne biste pogodili koji je najveći muški kompleks

Ako ste pomislili da znate koji je najveći muški kompleks, grdno se varate. Iako je reč o centimetrima, ipak se oni ovog puta ne odnose na ono što vam je prvo palo na pamet!

Mada su kompleksi pojam rezervisan većinom za lepšu polovinu, ima nečeg što muči i muškarce. Dok su žene sklone laganju o svojoj kilaži, muškarci imaju naviku da sakriju pravu istinu o centimetrima.

I da vas odmah upozorimo, nije reč o njihovoj "alatki", već o visini! Istraživanja su pokazala da je Napoleonov kompleks jedan od najčešćih problema s kojim se jači pol bori ceo život. Upravo to najviše utiče na njihov društveni status, a sigurno svako od vas poznaje nekoga koga muči to što je niži od proseka, pa to nadoknađuje na neki drugi način.

Za razliku od dama, koje svoj "problem" rešavaju vrlo lako - noseći štikle, s jačim polom slučaj nije takav, što im često u glavi pravi potpuno bezrazložan problem.

Opustite se, dragi naši maleni frajeri. Žene su jednoglasno rekle da visina nije jedina prednost koju biste mogli da imate.

(Kurir, Foto: Profimedia)