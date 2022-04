MILIČIN SUPER TRIK: Nisam smela da bušim zidove u IZNAJMLJENOM stanu da bih okačila SLIKE – evo kako sam se snašla!

Godinama u Beogradu sa mužem i decom živim kao podstanar. Iako znam da se neću skoro useliti u svoj stan, ali da istovremeno nema neke prevelike svrhe da ulažem u tuđi previše, ipak volim da nam je sve lepo i “kućasto”. To je ipak mesto gde živimo. Htela sam da nam okačim slike da nam malo upotpune prostor, da dobije na toplini, ali su mi zabranili da bušim zidove.

Gazda stana mi je objasnio da ne zna kako su sprovedeni kablovi kroz zidove i da je prethodnog stanodavca udarila struja, jer je prilikom zakucavanja eksera u zid naišao na kabl. Stanodavac je jasno stavio do znanja da neće da bude odgovaran za takve stvari, jer je nakon ovog slučaja imao dosta problema. I jasno, razumem. Nisam ni ja želela da rizikujem.

No, neke slike koje smo poneli iz rodnog Valjeva su i dalje bile tu, a ja sam bila uverena da postoji način da se okače, da se na neki način zalepe za zid. I stvarno nađoh nešto poput gigantskog selotejpa, kako ja volim da kažem.

Našla sam, ustvari, traku koja je baš za to i predviđena (izgleda da nisam jedina imala ovaj problem). Ona je lepljiva sa obe strane i onda to zapravo rešava situaciju: jednom stranom se lepi za sliku, a drugom za zid. Znači, mnoooogo dobra stvarčica! S tim što stvarno ne preporučujem da stavljate neke velike, teške i glomazne slike, jer će pasti. Do 2 kg je sasvim u redu, ali sve preko toga mi je nekako rizično.

Onda sam provalila da za još svašta nešto mogu da je koristim što mi treba da okačim u kući, a jako mi je dobro došla i u kolima da okačim telefon tako da lepo vidim navigaciju kad je korstim ili kad sa nekim pričam na spikerfon, da ne moram da držim telefon u rukama.

