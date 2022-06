SIN I MAJKA U SVAĐI NA KRV I NOŽ ZBOG VERENIČKOG PRSTENA: Besan jer je smislio da ovako zaprosi DEVOJKU, a mama se ne slaže!

Verenički prsten često ima veliku sentimentalnu vrednost, pa je razumljivo da neke žene žele da zadrže svoj prsten do kraja života.

Jedna žena je na Reddit rekla da toliko voli svoj prsten da nije htela da se odvoji od njega ni kada ju je sin zamolio da zaprosi njegovu devojku, piše Mirror.

foto: Profimedia

Ona je objasnila da je nameravao da zaprosi svoju dugogodišnju devojku, ali nije želeo da kupi novi prsten jer je želeo da joj pokloni prsten koji je ona nosila, a kada je ona odbila, on se naljutio.

- Rekao je da ne želi da sklapa brak u dugovima zbog glupog prstena, a da je njegova devojka jednom rekla da joj se jako sviđa moj prsten i da bi volela da jednog dana bude njen, pa je smislio ideja. Ipak, ja nosim taj prsten od kada me je suprug zaprosio i želim da ga nosim zauvek. Ne želim da to bude nasleđe jer mi je on to odabrao pre mnogo godina - napisala je žena u saopštenju.

Sve te razloge im je, kaže, ispričala, kao i da bi htela jednom da ga pokloni njihovoj deci, ali njih dvoje to nisu dobro prihvatili, pa ju je sin nazvao sebičnim materijalistom.

foto: Profimedia

Njegova devojka je, s druge strane, bila razočarana i rekla da misli da će prsten biti znak njenog prihvatanja u njihovu porodicu. Majka je pitala korisnike Reddita da li misle da je pogrešila, ali je takođe napisala da je njen muž na njenoj strani i da je srećan što još uvek toliko voli svoj prsten. Mnogi korisnici su se složili sa njom.

- Vreme je da odrastu, nije u redu da traže od tebe tako nešto i još te vređaju! - napisao je jedan korisnik.

- Niste sebični, već oni koji traže tuđu imovinu jer su škrti da kupe nešto svoje - dodao je drugi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:05 Nataša Bekvalac pokazala prsten: Oduševljena pevačica kaže da ga nikad neće skinuti!