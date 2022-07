SUNČANI TUNIS SA MIRISOM JASMINA: Za ovo leto odaberite potpuno drugačiju destinaciju!

Zahvaljujući dugačkim plažama, sadržajnim hotelima i bogatom noćnom životu, Port El Kantaoui je od 1979. godine, kada je započeta njegova gradnja, postao omiljena destinacija, kako za mlade, tako i za porodice željne dobrog odmora. Od tada do danas, Port je porastao u veliku turističku zonu oko prelepe marine, gde se istovremeno može usidriti i do 300 jahti. U marini se nalazi veliki broj prodavnica, kafića, restorana i čuvena fontana sa svetlosno - muzičkom koreografijom. Taksijem ili lokalnim prevozom se lako i brzo stiže do Soussea, ali i do Hergle, malog berberskog sela sa nekoliko odličnih restorana i poslastičarnica i očuvanim lokalnim načinom života.

foto: promo

Port El Kantaoui se nalazi 6 km severno od mesta Sus, uređen je i čist, prilagođen turistima, idealan za šetnje, sa puno raskošnog zelenila i raznobojnog cveća. Arhitektura, iako moderna, oslanja se na tradicionalnu arhiktekturu Tunisa, sa belim kućama ukrašenim tirkiznoplavim vratima i prozorima. Hoteli su građeni u istom stilu I protežu se uz blistavo čisto more, na peščanim plažama sve do grada Soussea.

Sentido Bellevue Park 5* se nalazi u pomenutom mestu Port El Kantaoui, na svega 2km od istoimene luke u kojoj se nalaze brojni restorani, barovi i prodavnice. Od centra mesta Sousse je udaljen oko 15km, a od Monastira oko 35km. Od najbližeg aerodroma Enfidha udaljen je oko 40km. U neposrednoj blizini hotela nalazi se autobuska stanica.

foto: promo

Hotel pripada poznatom lancu hotela Sentido. Otvoren je 1994, a poslednji put renoviran 2017. godine. Hotel raspolaže sa 390 smeštajnih jedinica. Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu, SAT TV, telefon, mini bar, Wi-Fi internet, klimu, sef, kupatilo sa kadom, poseban toalet, fen za kosu, aparat za kafu i čaj.

Usluga u hotel je All Inclusive – doručak, kasni doručak, ručak, večera u glavnom restoranu (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića i užine. Pored glavnog restorana, gostima je na raspolaganju jednom u toku boravka à la carte restoran (tunižanska kuhinja), kao i 3 bara (Piano, Pool i Snack bar).

Za najmlađe su tu mini club (4-12 godina), igralište, dečiji bazen (otvoren i zatvoren koji se greje). Takođe, hotel ima i maxi club (13-17 godina) sa svakodnevnom animacijom. Hotel ima 1 otvoreni bazen za odrasle i decu, kao i 1 zatvoreni bazen (greje se u određenom periodu prema hotelskim pravilima), odbojku na plaži, boćanje, stoni tenis, gimnastiku u vodi, dnevne i večernje animacije. Wi-Fi je besplatan u hotelu. Gosti mogu koristiti teretanu bez doplate.

Sentido Bellevue Park 5* se nalazi na dugoj peščanoj plaži. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira je uz depozit.

1 / 7 Foto: promo

