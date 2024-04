ŠTA ZNAČE OZNAKE NA PARFEMIMA? Postoji razlika između EDT I EDP nalepnica, a stručnjaci savetuju kako da IZABERETE IDEALAN MIRIS

Parfem je jedna od onih stvari koja nas podseća na određeni trenutak iz prošlosti, dragu osobu, deo životnog perioda, ali i nešto bez čega ne izlazimo iz kuće...

foto: Zoonar GmbH / Alamy / Alamy / Profimedia

Uvek ćemo bez problema reći koje mirise volimo - puderaste, cvetne, sveže, orijentalne, drvenaste... Izbora i nota je mnogo i mnogi će znati navesti koje se note nalaze u njihovom omiljenom parfemu, barem približno, ali da li znate koja je tačna razlika između Eau de Parfum (EDP) i Eau de Toilette (EDT), natpisa koje viđamo na svakoj bočici?

Kako piše Byrdie, razlika između toaletne i parfemske vode jako je jasna i jednostavna. Naime, ti se miris međusobno razlikuju po koncentraciji mirisa.

foto: Profimedia

Prema rečima stručnjakinje Meri Veles, u toaletnim vodama koncentracija mirisa je između 8 i 12 posto, dok u parfemskim vodama ta je koncentracija između 12 i 18 posto. Dodaje kako ta koncentracija može varirati zavisno o brendu, ali bez obzira na tačnu brojku, koncentracija mirisa uvek će biti veća u parfemskoj nego toaletnoj vodi.

Traje li parfemska voda duže od toaletne?

Zanimljivo je kako se naš doživljaj parfema menja upravo zbog količine koncentracije mirisa. Meri pojašnjava da, s obzirom na to da je u parfemskim vodama prisutna veća koncentracija mirisa, to utiče na dužinu trajanja i aromatičnost. Pojednostavljeno, parfemska voda na koži duže traje i aromatičnija je od toaletne, koja će brže ispariti.

Miriše li toaletna i parfemska voda jednako?

foto: Profimedia

Prema pisanju Byrdieja, one ne moraju mirisati jednako, bez obzira na to što je naznačeno na samom pakovanjuu. Primera radi, kod brenda Diptyque, parfemska voda ne znači samo veću koncentraciju mirisa, nego je to i nova interpretacija originalnog sastava, što daje potpuno novu dimenziju samog mirisa. Meri objašnjava kako je toaletna voda često laganija i svežija, dok je parfemska dugotrajnija i bogatija.

Za dnevne prilike, ili recimo odlazak na posao, smatra kako je ugodnije i prikladnije nositi toaletne vode, dok su parfemske rezervisane za veče i posebne prilike. Takođe, u obzir treba uzeti i temperaturu, kao i doba godine. U vlažnim klimama bolje odgovara toaletna voda, dok je za hladnije vreme prikladnija parfemska.

foto: Profimedia

Ako do sada niste, vreme je da pre kupovine obratite pažnju da li kupujete toaletnu ili parfemsku vodu. Testirajte obe i potom zaključite koji vam miris više odgovara.

(Kurir.rs/Wanted/I.M.)

