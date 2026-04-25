Mnoga domaćinstva u svojim zamrzivačima imaju smrznuto povrće, koje je postalo nezaobilazna namirnica. Pristupačno je, unapred naseckano i spremno za brzu upotrebu, što ga čini idealnim rešenjem za ubrzan svakodnevni ritam. Ipak, mnogi se žale da rezultat često bude daleko od očekivanog, pa tako umesto ukusnog priloga, na tanjiru dobiju gnjecavu masu.

Mnogi misle da smrznuto povrće mogu pripremati jednako kao i sveže, samo kraće. Ali ipak, pokazalo se da je to najbrži put do razočaravajućeg rezultata. Postoji nekoliko trikova koji prave veliku razliku, piše Simply Recipes.

Jedna od najčešćih grešaka je prethodno odmrzavanje. Iako se može činiti logičnim, sporim odmrzavanjem povrće samo stoji u višku vode, zbog čega postaje kašasto i pre nego što ga počnete termički obrađivati. Umesto toga, izvadite iz zamrzivača samo količinu koja vam je potrebna neposredno pre pripreme i kuvajte ga dok je još smrznuto. Izbegavajte pripremu smrznutog povrća kada je već odmrznuto, jer će tada biti gnjecavo i izgubiće teksturu.

Smrznuto povrće Foto: Shebeko, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Ključ je u dobro zagrejanom tiganju ili rerni i kratkom kuvanju. Počnite da kuvate na visokoj temperaturi i pazite da ga ne prekuvate. Gotovo sve vrste smrznutog povrća prethodno su blanširane, kratko prokuvane i naglo ohlađene. Time se čuva njihova boja, ali i znači da se vrlo brzo kuvaju. Zato je važno da tiganj ili pleh za pečenje budu dobro zagrejani pre nego što na njih stavite povrće. Kuvajte ga samo dok ne omekša kako biste izbegli da postane prekuvano i gnjecavo.

Još jedan koristan trik odnosi se na redosled dodavanja sastojaka. Umesto da se odmah koristi ulje ili maslac, preporučuje se prvo posoliti povrće. Ulje ili maslac mogu zarobiti paru koja se oslobađa iz povrća, što će ga učiniti vodenastim. Zato povrće, čim ga stavite u vrelu tavu, obilno posolite i pustite da se kuva nekoliko minuta. So će pomoći da izvuče vlagu. Tek nakon toga dodajte maslinovo ulje ili maslac po želji.

Priprema smrznutog povrća Foto: Artur Golbert / Alamy / Profimedia

Nakon termičke obrade, jelu možete vratiti svežinu dodatkom kiseline. Čim je povrće gotovo, dodajte mu malo živosti nečim kiselim. Sok citrusa poput limuna, limete ili pomorandže, ili pak sirće – na primer jabukovo, pirinčano ili vinsko – pomažu da kuvano povrće dobije svežiji ukus. To posebno važi za smrznuto povrće. Ponekad je dobro kombinovati više vrsta, poput soka od limuna i crvenog vinskog sirćeta, kako bi se dobila slojevitost ukusa.

Završite svežim dodacima za kontrast. Sveže začinsko bilje, rendana korica limuna, sitno seckani orašasti plodovi, prezle ili sirevi poput parmezana, fete ili kozjeg sira mogu potpuno transformisati jelo. Kombinujte nekoliko ovih dodataka kako biste dobili kontrast u ukusu i teksturi. Tako smrznuto povrće od usputnog priloga postaje promišljeni deo obroka.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

VIDEO: Recept z ćufte u sosu od povrća