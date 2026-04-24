Za stabilnu energiju i sitost važni su biljni proteini, vlakna i kvalitetne masti

Slušaj vest

Ako ste se ikada pitali šta jedu ljudi koji dožive duboku starost, odgovor bi mogao da vas iznenadi. Bez skupih dodataka ishrani, bez komplikovanih dijeta i bez pomodnih trendova – rešenje je, prema rečima stručnjaka, daleko jednostavnije.

Svetski poznati istraživač dugovečnosti Den Bjutner, saradnik National Geographica, godinama proučava zajednice u kojima ljudi redovno žive 100 i više godina. Upravo iz tih krajeva, poznatih kao Plave zone, izdvojio je obrok koji smatra jednim od najzdravijih na svetu.

Obrok od 4 sastojka koji preporučuje za dug život

Foto: Shutterstock

Bjutner je svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrio da se tajna krije u jednostavnoj kombinaciji:

crni pasulj

avokado

batat

integralni pirinač

Kako tvrdi, upravo ovakve namirnice svakodnevno se nalaze na trpezama ljudi koji žive najduže.

Zašto je ova kombinacija toliko moćna?

Svaki sastojak ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja:

Crni pasulj bogat je biljnim proteinima i vlaknima, pa dugo drži sitost i povoljno utiče na varenje.

bogat je biljnim proteinima i vlaknima, pa dugo drži sitost i povoljno utiče na varenje. Batat sadrži složene ugljene hidrate koji postepeno oslobađaju energiju, ali i antioksidanse korisne za organizam.

sadrži složene ugljene hidrate koji postepeno oslobađaju energiju, ali i antioksidanse korisne za organizam. Avokado je poznat po zdravim mastima koje čuvaju srce i krvne sudove.

je poznat po zdravim mastima koje čuvaju srce i krvne sudove. Integralni pirinač obezbeđuje dodatna vlakna i stabilan nivo energije tokom dana. Stručnjak tvrdi da je dug život jednostavniji nego što mislimo

Foto: Shutterstock

Iako se danas često promovišu skupi suplementi i rigorozni režimi ishrane, Bjutner smatra da je ključ dugovečnosti u jednostavnim, prirodnim i celovitim namirnicama.

Ranije je govorio i o čuvenoj sardinskoj minestrone supi, tradicionalnom jelu punom povrća, mahunarki i žitarica, koje generacijama jedu stanovnici delova Italije poznatih po velikom broju stogodišnjaka.

Tajna nije u dijeti, već u navikama

Prema njegovim istraživanjima, ljudi koji najduže žive ne oslanjaju se na čudotvorne recepte, već na svakodnevne navike – jednostavna hrana, umerenost, kretanje i manje stresa.

Video: Pljeskavice od batata