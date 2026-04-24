Ako ste se ikada pitali šta jedu ljudi koji dožive duboku starost, odgovor bi mogao da vas iznenadi. Bez skupih dodataka ishrani, bez komplikovanih dijeta i bez pomodnih trendova – rešenje je, prema rečima stručnjaka, daleko jednostavnije.

Svetski poznati istraživač dugovečnosti Den Bjutner, saradnik National Geographica, godinama proučava zajednice u kojima ljudi redovno žive 100 i više godina. Upravo iz tih krajeva, poznatih kao Plave zone, izdvojio je obrok koji smatra jednim od najzdravijih na svetu.

Obrok od 4 sastojka koji preporučuje za dug život

Bjutner je svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrio da se tajna krije u jednostavnoj kombinaciji:

  • crni pasulj
  • avokado
  • batat
  • integralni pirinač

Kako tvrdi, upravo ovakve namirnice svakodnevno se nalaze na trpezama ljudi koji žive najduže.

Zašto je ova kombinacija toliko moćna?

Svaki sastojak ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja:

  • Crni pasulj bogat je biljnim proteinima i vlaknima, pa dugo drži sitost i povoljno utiče na varenje.
  • Batatsadrži složene ugljene hidrate koji postepeno oslobađaju energiju, ali i antioksidanse korisne za organizam.
  • Avokado je poznat po zdravim mastima koje čuvaju srce i krvne sudove.
  • Integralni pirinač obezbeđuje dodatna vlakna i stabilan nivo energije tokom dana.

Stručnjak tvrdi da je dug život jednostavniji nego što mislimo

Iako se danas često promovišu skupi suplementi i rigorozni režimi ishrane, Bjutner smatra da je ključ dugovečnosti u jednostavnim, prirodnim i celovitim namirnicama.

Ranije je govorio i o čuvenoj sardinskoj minestrone supi, tradicionalnom jelu punom povrća, mahunarki i žitarica, koje generacijama jedu stanovnici delova Italije poznatih po velikom broju stogodišnjaka.

Tajna nije u dijeti, već u navikama

Prema njegovim istraživanjima, ljudi koji najduže žive ne oslanjaju se na čudotvorne recepte, već na svakodnevne navike – jednostavna hrana, umerenost, kretanje i manje stresa.

