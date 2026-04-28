April je mesec u kojem se seju skoro sve vrste cveća. Sredite leje tako što ćete ih očistiti od lišća i sasušenih grancica, a potom prekopati. Ovaj mesec idealan je za sadnju biljaka, kako biste uživali u raskošnim cvetovima tokom proleca i leta.

Gladiola

Ako volite gladiole, koje će cvetati od juna do septembra, sada je vreme da se pozabavite njima. Imajte u vidu da sve lukovice moraju dobro da se ukopaju u zemlju kako ne bi došlo do smrzavanja ili mehaničkog oštećenja prilikom okopavanja. Kad ih posadite, morate redovno da ih zalivate da se ne bi osušile. Tokom vegetacije, gladiole je neophodno redovno zalivati. Takođe, na tri do četiri nedelje potrebno je okopavanje, kao i plevljenje korova.

Dan i noć

Dan i noć

Može da se sadi direktno u zemlju ili u saksiju. Ovo cveće se često sadi u kasnu jesen jer dobro podnosi hladnoću, ali ako ga posadite sada, do juna ćete uživati u njegovim divnim cvetovima.

Lobelija

Bogata plavim i sitnim cvetom, ova biljka voli senovite delove vrta i terase. Seje se direktno u saksiju i veoma brzo napreduje.

Cinija

Cveće koje neodoljivo podseća na hrizanteme seje se u aprilu. Možete je sejati direktno u leje, a uskoro ćete dobiti lepe cvetove. Voli mnogo sunca, a u narodu je poznata pod nazivom "lepi čovek".

Kadifa

Kadifa

Omiljeno cveće naših baka seje se u prvim danima aprila. Otporna je na sve vremenske uslove. Veoma se dobro prima, pa ćete uskoro uživati u prvim listićima ove zahvalne i dekorativne biljke. Cveta tokom celog leta i ne zahteva mnogo nege. Tokom rasta treba je redovno zalivati i đubriti. Precvetale cvetove treba odstranjivati.

Petunije

Petunija je omiljena vrsta cveća mnogih žena, a april je idealno vreme da ih zasadite. One traže redovno zalivanje i uklanjanje starih cvetova kako bi tokom leta bile u punom sjaju.

Ljiljan

Sadnja ljiljana u aprilu je dobra opcija (posebno za prolećne sorte), pre jakih vrućina. Lukovice se sade na dubinu od 20 do 50 cm s razmakom od oko 30 cm u dobro drenirano, hranljivo zemljište. Idealno je sunčano ili polusenovito mesto, a nakon sadnje potrebno je umereno zalivanje.

(Kurrir.rs/lepotesrbije.rs)

