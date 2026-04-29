Ako se posade strateški, oko kuće i mesta za boravak, mogu da formiraju svojevrsnu mirisnu barijeru koja odbija ove parazite i smanjuje njihovo prisustvo u dvorištu.

Krpeljise orijentišu pomoću mirisa i vlage, a jaki biljni mirisi i eterična ulja remete njihov "sistem navigacije“, zbog čega menjaju pravac i izbegavaju takva područja.

Lavandaje jedna od najefikasnijih biljaka u borbi protiv krpelja. Njeno eterično ulje, posebno linalol, deluje kao prirodni repelent. Najbolje uspeva na sunčanim i suvim mestima, a preporučuje se sadnja uz ograde i oko terasa. Osim krpelja, odbija i komarce i druge insekte, a istovremeno privlači pčele.

Krpelji ne vole lavandu Foto: RINA

Nana i mačja metvica takođe mogu pomoći u zaštiti dvorišta

Ruzmarin je takođe snažan saveznik. Njegov jak miris iritira krpelje i tera ih da izbegavaju područja gde raste. Stručnjaci savetuju sadnju u saksijama pored ulaza, staza i mesta gde borave deca i kućni ljubimci. Povremeno trljanje listova dodatno pojačava miris i efekat odbijanja insekata.

Nana i mačja metvica takođe mogu pomoći u zaštiti dvorišta. Nana se brzo širi pa se preporučuje sadnja u saksijama, dok mačja metvica sadrži supstance koje krpelji ne podnose i često je izbegavaju u širokom luku.

Nana Foto: Shutterstock

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u pravilnom rasporedu biljaka. Najbolje je formirati mirisni pojas duž ograde, oko mesta za sedenje, dečjih igrališta i staza. Na taj način stvara se prirodna zaštita duž ulaznih tačaka u dvorište.

Efekat se dodatno pojačava redovnim održavanjem travnjaka. Kratka trava, uklanjanje suve vegetacije i dobra osunčanost smanjuju mesta gde se krpelji zadržavaju, čime se značajno smanjuje njihov broj u dvorištu.

