Mesečni horoskop za maj 2026. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Ljubavni horoskop za maj 2026. godine kaže da ćete posebno privlačiti pažnju. Ako ste slobodni, oslonite se na komunikaciju, bez obzira na rezultat. Naravno, bolje je da se ne dopisujete samo, najbolje je da se viđate uživo. I ako se vaše dopisivanje na društvenim mrežama odužilo, napravite odlučan korak i pozovite osobu na sastanak. Ako ste u vezi, u drugoj polovini meseca može da počne neka vrsta "računice" ili rasprave - ko kome čini više dobra. Pazite da ne dođe do stvarnog svođenja bilansa. Bolje je da sve okrenete na šalu, dok vaš umor i razdražljivost ne dostignu vrhunac i ne naruše odnos.

BIK

Vaš glavni adut ovog meseca može da postane flert. Lako ćete se oduševljavati idejama i novim tipovima ljudi, a u pravom trenutku poželećete ne samo igru, već i dubinu. Ako ste slobodni, postoji verovatnoća da će vas sam proces naterati da se u potpunosti promenite - da se bolje oblačite, lepše izgledate, pazite na držanje i manire. Možda ćete se i sami sebi toliko dopasti, da ćete pomisliti da takvo blago ne sme da se krije od sveta. Sijajte i privlačite pažnju okoline. Ako ste u vezi, rutina može da vas uvuče u vrtlog do mere da nećete imati vremena ni da porazgovarate s partnerom. Držite se!

BLIZANCI

Maj 2026. u vašem ličnom životu može da vam liči na seriju - zapetljano, nejasno i sa naznakama drame. Ipak, događaji prve polovine meseca pomoći će vam da bolje shvatite šta se zapravo dešava u vama i šta zaista želite. Ako ste slobodni, vreme je da prestanete da čekate i da organizujete "kasting" sami. Pokušajte ovoga puta da ne birate po lepoti ili statusu, već po unutrašnjem osećaju. Vaša intuicija će vam šapnuti! Ako ste u vezi, vaš partner će vam dati sitan povod za ljubomoru. Uvek možete da prećutite, uzmete vreme za razmišljanje ili da otputujete na nekoliko dana i odmorite.

RAK

Moguće je da će vas konačno ubediti da je "brak jednom i zauvek" ili da će vas "sudbina sama naći". Ako ste slobodni, pokažite inicijativu. Da, nije sigurno da će odmah nešto uspeti. Probajte još jednom. A zatim još jednom. U jednom trenutku, novo poznanstvo sigurno će se pokazati kao divno, kada je potpuno prirodno da tokom prve šoljice kafe neko od vas započne rečenicu, a drugi je, osmehujući se, završi. Ako ste u vezi, vaše najromantičnije putovanje u maju 2026. može da bude ruta spavaća soba - kuhinja - kauč. I dobro je ako ćete oboje biti zadovoljni time. A ako ne, ne pravite skandale. Delujte taktično i pametno.

LAV

Ljubavni horoskop u maju 2026. godine vas savetuje da se odnosite prema ličnom životu kao prema avanturi. Ako bude zanimljivo vama sa samima sobom, i drugima će postati zanimljivo da otkriju šta se to krije u vama. Ako ste slobodni, "obični" ljudi mogu da prestanu da vas interesuju, a vama će biti do neke hrabre osobe koji prelazi okean u čamcu. Potražite i takve, možda će vam se posrećiti. Ako ste u vezi, vaš odnos može da pređe na viši nivo. Fokusirajte se jedno na drugo. Delite ne samo prijatne emocije, već i strahove i brige. Vaša međusobna podrška i razumevanje postaće glavni aduti veze. Uvedite nekoliko novih zajedničkih rituala u svoju svakodnevicu.

DEVICA

U maju 2026. ćete u potpunosti osetiti da se srcu ne može zapovedati. Ne plašite se, sve su to nova iskustva i neočekivane emocije. Ako ste slobodni, mogu da se pojave situacije u kojima ćete usred običnih dana morati da pokažete čvrst karakter i da postavite lične granice. Nova poznanstva mogu da budu nametljiva. Budite oprezni i sa nostalgijom, terajte od sebe misli da je "ranije bilo bolje" i da se "svetli trenuci nikada neće ponoviti". Ako ste u vezi, može da se ispostavi da vaš partner negde "odplovljava". Čudna interesovanja, neobični obrti u razgovorima i nedostatak logike. Pokušajte da prihvatite osobu i takvu, a ako to šteti i vama i njoj, ne odlažite ozbiljan razgovor.

VAGA

Ljubavni horoskop za maj 2026. godine vas upozorava da kako god da se ovog meseca bude odvijao vaš lični život, bolje je da informacije o tome ne delite ni sa kim. Ili će vam zavideti ili će vas zasipati okeanom nepotrebnih saveta. Ako ste slobodni, vreme je da malo "prigušite svetlo" i delujete suptilnije. Otvoren flert ili direktna poznanstva teško da će dovesti do nečeg konkretnog. Obratite pažnju na ljude iz vašeg kruga interesovanja. Postoji verovatnoća da vaši "samo poznanici" jedva čekaju signal od vas. Ako ste u vezi, može vam prijati malo više mira ili čak potreba za izvesnom samoćom. Ako je vaš partner emotivno osetljiv, može da posumnja da nešto nije u redu. Pronađite prave reči da umirite svoju polovinu.

ŠKORPIJA

U prvoj polovini maja 2026. ni sami nećete do kraja shvatati šta tačno očekujete od ličnog života. Posle dva koraka napred, poželećete da iskoračite nazad, a onda da mašete rukom i "ukrcate se na brod" u nepoznatom pravcu. Ako ste slobodni, dopustite sebi da se malo "provetrite" i nemojte da tražite odmah ozbiljnu vezu. Ako vam se prohte da se nekom nasmešite, učinite to! Ako poželite da flertujete, odlično. Budite svoji i ne brinite previše kako će to drugi doživeti. Ako ste u vezi, mogu da se pojave poteškoće u komunikaciji. Može da se javi osećaj da govorite različitim jezicima. Jedno od vas iznose činjenice, drugo samo ono što bi želeo da bude. Pokušajte da budete jednostavniji i sve će se postepeno srediti. Uvek postoji i opcija da zaćutite i odete zajedno u bioskop.

STRELAC

Bolje da smanjite tempo ovog meseca i da ne diktirate zvezdama svoje uslove. Poverite se svojoj intuiciji i pustite da se događaji odvijaju svojim tokom. Ako ste slobodni, mogu da počnu da vas privlače likovi nalik "lošim momcima/devojkama" iz filmova. Sami procenite koliko ste spremni da se u sve to upustite, ali rizikujete svoje samopoštovanje. U drugoj polovini meseca imajte na umu da, ako vam je važno buduće vreme, bolje je da ga provodite sami nego sa bilo kim. Ako ste u vezi, možete da poželite od odnosa nešto novo i neobično. Ipak, da li ćete se usuditi da to izgovorite i preduzmete korake? Biće potrebno dosta hrabrosti da "zaljuljate" čamac koji zasad mirno pluta.

JARAC

U maju 2026. vas očekuju nova mala otkrovenja u duhu "gde je ljubav, tu je i moj dom". Zvuči lepo, ali gde naći tu ljubav? Posebno ako ste sve vreme zauzeti poslom. U parkovima ne šetate, u pozorišta ne idete, od sajtova za upoznavanje ste davno odustali. Zato se potrudite da ne propuštate slobodne trenutke. Budite u centru zbivanja, prihvatite sva pozvana druženja i ljubav će sama naći vas. Ako ste u vezi, pripremite se na češće sukobe. Hteli ili ne, oni će stalno izbijati, a po vašim dijalozima mogao bi da se napiše priručnik "Kako se ne treba svađati u vezi". Teško da će vam se dopasti takav scenario, pa je bolje da unapred skuvate umirujući čaj i brinete jedno o drugom još pažljivije.

VODOLIJA

U ličnom životu moguć je scenario ljubavnog trougla. To će sve zakomplikovati, ali istovremeno će doneti i nove osećaje. Diplomatija neće biti vaša jača strana ovog meseca. Ako ste slobodni, pazite da pored vas ne budu ljudi koji stalno samo obećavaju. Sa novim poznanicima pokušajte da pronađete zajedničke interese i na tom temelju razvijete ozbiljniji odnos. Ako ste u vezi, moći ćete da osetite čitav spektar emocija, od sreće do žestoke ljubomore. Učite da odvajate važno u vezi i sve će se s vremenom uskladiti.

RIBE

Ljubavni horoskop u maju 2026. godine kaže da vas intuicija sigurno neće prevariti kada je reč o ličnim odnosima i ljudima. Zapamtite da je vaša snaga u fleksibilnosti. Ako ste slobodni, oslonite se na sreću. Bavite se samo onim što vam je blisko i vrlo je verovatno da ćete upravo na tom polju sresti onu pravu osobu. Obratite pažnju i na one koji vam već duže vreme šalju nenametljive znake pažnje. Ako ste u vezi, ali niste u braku, vreme je da na svoj odnos pogledate pažljivije i donesete dalju odluku. Posebno je važno da u maju gurnete sve obaveze u stranu i provodite vreme zajedno, po mogućnosti daleko od kuće. Organizujte sebi romantično putovanje ili bar mali odmor van grada.

(Kurir.rs/Mondo)

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva