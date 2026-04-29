Prvi maj ima svoj poseban miris - dim sa roštilja, smeh u društvu i ono nestrpljenje dok čekate da meso bude gotovo. A upravo tada se pravi razlika između “dobrog” i nezaboravno sočnog roštilja. Tajna nije u mesu, niti u vatri - već u jednoj stvari koju mnogi potcenjuju: marinadi.

Ako želite da se ove godine izdvojite i da svi pitaju “šta si stavila u meso?”, ovaj jednostavan recept je ono što vam treba. Kombinacija začina i prirodnih sastojaka daje mesu mekoću, pun ukus i onu sočnost koja se pamti.

Zašto je marinada ključ savršenog roštilja

Bez obzira da li spremate svinjetinu, piletinu ili junetinu, marinada je ono što pravi razliku. Ona ne samo da daje aromu, već i razmekšava meso i pomaže da ostane sočno tokom pečenja.

Najvažnije pravilo - vreme. Meso treba da odstoji najmanje 2-3 sata, a ako imate vremena, ostavite ga preko noći. Razlika u ukusu biće očigledna već pri prvom zalogaju.

Savršena marinada za prvomajski roštilj

Sastojci:

  • ulje (maslinovo ili suncokretovo)
  • crni biber
  • aleva paprika
  • suvi začini po izboru
  • beli luk (sitno seckan)
  • crni luk (isečen na kolutiće)
  • so po potrebi
  • svež peršun
  • nekoliko kapi limunovog soka
  • ruzmarin (po želji)
Savršena marinada za prvomajski roštilj

Priprema:

Meso lagano posolite ili utrljajte suvi začin po izboru, kako bi već u startu upilo osnovne arome.

U veću posudu sipajte ulje, dodajte sitno seckan beli luk, začine, peršun i limunov sok. Crni luk ubacite isečen na kolutiće, jer će dodatno aromatizovati meso tokom stajanja.

Svaki komad mesa kratko umočite u marinadu sa obe strane, pa ga složite u posudu. Na kraju prelijte ostatkom marinade preko mesa.

Pokrijte posudu folijom i ostavite u frižideru najmanje 2-3 sata. Ako želite intenzivniji ukus, ostavite preko noći.

Šta pravi veliku razliku

Nemojte preterivati sa uljem i marinadom prilikom pečenja - višak lagano ocedite pre nego što meso stavite na roštilj. Tako ćete dobiti lepšu koricu i sprečiti kapanje koje stvara dim i gorčinu.

Zašto ćete ovu marinadu koristiti stalno

Ono što ovu marinadu čini posebnom jeste njena jednostavnost - sastojci koje već imate kod kuće pretvaraju obično meso u sočan, mirisan i punog ukusa roštilj. Upravo zato je idealna za Prvi maj, ali i svako sledeće okupljanje.

