Slušaj vest

Prvi maj bez ćevapa u Srbiji je nezamisliv, ali i mimo praznika – malo šta može da parira mirisu mesa na roštilju. Ipak, mnogi se kod kuće razočaraju: ćevapi ispadnu suvi, gumenasti ili bez pravog ukusa. Razlog nije u roštilju, već u pripremi!

Dobra vest je da savršeni ćevapi mogu da se naprave i kod kuće, uz nekoliko ključnih pravila koja koriste profesionalci.

Ovajrecept zasniva se na tradicionalnoj balkanskoj praksi – bez dodataka koji "razvodnjavaju" ukus i sa fokusom na pravu tehniku.

Recept za najbolje domaće ćevape

Sastojci (za oko kilogram ćevapa):

700 g junetine (plećka ili vrat)

300 g jagnjetine (ili samo junetina ako ne volite jači ukus)

20 g soli

1/2 kašičice sveže mlevenog bibera

3–4 čena belog luka (sitno usitnjen ili u prahu)

oko 100 ml hladne vode ili mineralne vode

Važno je naglasiti da u autentične ćevape ne idu jaja, prezle ni soda bikarbona – to su česte greške koje menjaju teksturu i ukus.

Nikako ne stavljajte sodu bikarbonu

Priprema:

Prvi korak je mlevenje mesa. Idealno je da se meso samelje dva puta, kako bi se dobila fina, ali i dalje kompaktna struktura. Kada dodate začine i vodu, počinje najvažniji deo – mešenje.

Smesa treba da se mesi najmanje 10 minuta, sve dok ne postane ujednačena, blago lepljiva i elastična. Upravo ovde se aktiviraju proteini u mesu koji će kasnije pomoći da ćevapi zadrže sok i oblik tokom pečenja.

Nakon toga, smesa se pokriva i ostavlja u frižideru. Ovaj korak mnogi preskaču, ali je ključan: minimum 12 sati odmora omogućava da se ukusi povežu, a struktura stabilizuje. Još bolji rezultat dobićete ako ostavite smesu 24 sata.

Kada je spremna, oblikujte ćevape vlažnim rukama – veličine oko 7 do 8 centimetara, ravnomerno, kako bi se jednako pekli.

Kako pravilno peći ćevape

Roštilj mora biti dobro zagrejan, ali ne prejak. Ako je vatra prejaka, ćevapi će spolja izgoreti, a iznutra ostati suvi. Idealno je srednje jaka temperatura.

Ćevape stavite na roštilj i ne dirajte ih odmah – pustite da se uhvati korica. Dovoljno je da ih okrenete dva do tri puta tokom pečenja, koje ukupno traje oko 8 do 10 minuta.

Jedna od najčešćih grešaka je stalno okretanje – tako meso gubi sokove i postaje suvo.

Ćevapi Foto: Printscreen Konzum.ba

Serviranje za kompletan doživljaj

Ćevapi se tradicionalno služe uz toplu lepinju ili somun, sitno seckani crni luk, a po želji i kajmak ili ajvar. Upravo ta jednostavnost omogućava da ukus mesa dođe do izražaja.

Najčešće greške koje treba izbeći

Iako recept deluje jednostavno, nekoliko sitnica može upropastiti rezultat. Najčešće greške su korišćenje previše posnog mesa, nedovoljno mešenje smese i preskakanje odmora u frižideru. Takođe, previsoka temperatura roštilja često dovodi do suvih ćevapa.

Tajna najboljih roštilj majstori

Ako postoji jedna stvar koja odvaja prosečne od vrhunskih ćevapa, to je kombinacija tri faktora: dovoljno masnoće u mesu, temeljno mešenje i vreme odmora. Bez toga nema ni sočnosti ni pravog ukusa!

Napraviti savršene ćevape kod kuće nije komplikovano, ali zahteva strpljenje i pažnju. Kada jednom savladate osnovu, svaki sledeći put biće sve lakše – a razlika u odnosu na kupovne ili loše pripremljene ćevape biće očigledna već na prvi zalogaj.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trik za sočno meso