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Pitanje transplantacije i doniranja organa godinama unazad izaziva oprečne reakcije i pokreće debate unutar religijskih zajednica, koje pokušavaju da utvrde da li je ovakav medicinski zahvat u duhu hrišćanstva. Iako Pravoslavna crkva nema striktni stav koji izričito brani presađivanje organa. Takav čin se najčešće posmatra kao najviši izraz hrišćanske ljubavi, humanosti i požrtvovanja s ciljem da se spasi nečiji život.

Mnogi pravoslavni teolozi i episkopi isticali su da je doniranje organa čin milosrđa i žrtve za drugoga, pod uslovom da se obavlja uz slobodnu volju i poštovanje dostojanstva čoveka. Ipak, postoje i oni koji upozoravaju na etičke dileme, posebno kada je reč o definisanju moždane smrti i mogućim zloupotrebama u transplantacionom sistemu, piše Nova.rs.

O ovoj temi govorio je i vladika Grigorije, koji je, kroz lično iskustvo susreta sa čovekom kojem je presađeno srce, izneo svoje viđenje transplantacije organa.

Vladika Grigorije Foto: Printskrin

"Nisam biogenetičar, niti sveznalica koji može da odgovori na svako pitanje, ali nedavno sam u Americi upoznao čoveka kome je presađeno srce i koji živi sa srcem nekog drugog čoveka. Taj čovek mi je govorio o svojim poslednjim minutima, kada se radilo o tome da li će živeti još dan, dva, tri ili samo nekoliko sati.

Od njega sam naučio nešto najvažnije. Pitao sam ga: 'O čemu si razmišljao u tim poslednjim trenucima, kada je bilo potpuno jasno da ćeš umreti?'. Rekao mi je da je razmišljao samo o vremenu koje nije proveo sa svojim najmilijima.

Sada, kada ima novo srce, on je sasvim drugačiji čovek. Uvek je veoma pažljiv prema ljudima. Jako je dobar čovek. Verovatno je bio dobar i sa svojim starim srcem, a dobar je i sa ovim novim i ja protiv toga ne mogu da kažem ništa loše".

Njegove reči mnogi su protumačili kao podršku transplantaciji organa i donorstvu, odnosno kao poruku da spasavanje tuđeg života ne može biti u suprotnosti sa osnovnim hrišćanskim vrednostima poput ljubavi, saosećanja i brige za bližnje.

Iako se o ovoj temi i dalje vode polemike među vernicima i teolozima, zvanični stavovi većine pravoslavnih crkava danas transplantaciju organa ne odbacuju unapred, već insistiraju na etičkom pristupu, dobrovoljnosti i poštovanju ljudskog dostojanstva.

VIDEO: Vladika Grigorije