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Dve godine su lekari 23-godišnjoj studentkinji Liji Kalkan iz Zapadnog Jorkšira ponavljali da je bol u donjem delu leđa uzrokovana išijasom. Međutim, kada je bol postao nepodnošljiv, a na leđima se pojavila tvrda kvržica veličine grejpa, privatni pregled u Grčkoj otkrio je šokantnu istinu – imala je agresivni rak kičme.

Lija je godinama uporno posećivala lekare, tražila pomoć, pa čak i zvala hitnu, ali uvek bi je vraćali kući s lekovima protiv bolova.

U galeriji pogledajte fotografije Lije Kalkan:

1/5 Vidi galeriju Lija Kalkan Foto: Printscreen/ Facebook/ Leah Kalkan

"Znala sam da nešto nije u redu, ali niko me nije ozbiljno shvatao", priseća se za Daily Mail. Nakon što je njen dečko zakazao pregled u Grčkoj, snimci su pokazali zabrinjavajuće abnormalnosti. Kada se vratila u Britaniju, lekar opšte prakse odbio je da pogleda nalaze jer su napravljeni u inostranstvu.

Tek nakon privatne konsultacije s neurohirurgom, Lija je konačno dobila dijagnozu– Juingov sarkom, redak i agresivan oblik raka.

"Saznanje da u mom telu raste smrtonosna bolest, dok su mi godinama govorili da sam dobro, bilo je pogubno", kaže Lija. Prošla je 14 ciklusa hemoterapije i 33 terapije zračenjem. Lečenje je završila u julu 2024, a danas se polako vraća studijama modernih jezika. U najtežim trenucima oslonac su joj bile medicinske sestre organizacije Teenage Cancer Trust.

Svoju priču deli kako bi podigla svest i upozorila mlade da slušaju svoje telo. "Da mogu da vratim vreme, još bih glasnije insistirala na dijagnozi. Ako osetite kvržicu ili se simptomi ponavljaju, nemojte odustati – tražite odgovore."

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