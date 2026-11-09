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Kako je Isus zaista izgledao pitanje je koje već vekovima intrigira vernike, istoričare i istraživače. Jedan mladić sada tvrdi da odgovor zna iz ličnog iskustva. Gejb Poaro kaže da je tokom 18 dana provedenih bez svesti sreo Isusa, a nakon buđenja detaljno je opisao kako ga se seća.

Poaro je u 20. godini pretrpeo tešku traumatsku povredu mozga. Nesreća se dogodila 25. oktobra 2021. dok je vozio skejtbord. Nakon što je udario u predmet na ulici, pao je i glavom udario o pločnik. Sledećih 18 dana proveo je bez svesti, a upravo iz tog perioda potiče iskustvo za koje tvrdi da mu je potpuno promenilo pogled na život.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Lila Rose

Gostujući u emisiji "The Lila Rose Show", Poaro je ispričao da je tokom kome doživeo ono što opisuje kao odlazak na nebo, gde se navodno našao "licem u lice" s Isusom Hristom. Prema njegovom sećanju, Isus je bio visok između 180 i 183 centimetra. Opisao ga je kao muškarca tamnije puti, nalik ljudima s Bliskog istoka, sa srednje dugom i blago kovrdžavom kosom. Dodao je da je izgledao kao da ima oko 30 godina. Ipak, Poaro tvrdi da nijedna slika ne može da dočara ono što je, prema sopstvenim rečima, video. "Ne postoji slika koju možete da držite u rukama, a koja bi dočarala njegovu pravu pojavu", rekao je, prenosi Večernji.hr.

Iako smatra da nijedno umetničko delo ne može verno da prikaže Hrista, Poaro je izdvojio jedan poznati prikaz – Torinsko platno. Reč je o lanenom platnu na kom se vidi bledi otisak muškarca s povredama koje odgovaraju raspeću. Deo vernika smatra ga Isusovim pogrebnim platnom, ali njegova autentičnost decenijama je predmet naučnih i istorijskih rasprava, te nije pouzdano utvrđeno da je platno zaista povezano s Isusom.

Torinsko platno Foto: Godong / robertharding / Profimedia

Poaro, međutim, veruje da upravo taj prikaz bolje od drugih odgovara onome što je, kako tvrdi, video. "Torinsko platno jeste platno, ali nije samo platno", rekao je, iznoseći svoje uverenje da ono predstavlja "natprirodnu Hristovu svetlost". Na pitanje odgovara li lik s platna onom kog se seća, ponovio je da nijedan materijalni prikaz ne može potpuno da ga dočara, ali dodao: "Rekao bih da to čini bolje od drugih".

Tokom razgovora voditeljka Lila Rouz pitala ga je i kako su izgledali ljudi koje je, prema njegovim tvrdnjama, video na nebu i jesu li bili mladi ili stari. "Iskreno, ne znam”, odgovorio je, "Ali na nebu postoji samo lepota. Postoji samo slava. Nema smrti ni propadanja". Zaključio je da tamo "nema starosnog doba", već samo lepote". Poaro tvrdi i da je video tek delić onoga što opisuje kao nebo, ali se prisetio velikih građevina, kuća, spomenika i biblioteka. Prema njegovom opisu, sve što je tamo video na neki je način bilo povezano s Hristom. Posebno su mu se urezale u sećanje biblioteke. "Prelepo je. Biblioteke su prelepe", prisetio se.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegovog iskustva dogodio se kada mu se Isus direktno obratio. "Kad me je Isus pogledao, uzeo je moje lice u ruke i rekao: ‘Gabrijele, zašto se brineš zbog onoga što je već plaćeno?’”, ispričao je Poaro.

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