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Patrijarh Pavle moral nije posmatrao kao spisak zabrana koje nam neko drugi nameće. Za njega je suština bila u ličnom izboru - u trenutku kada čovek može da uradi nešto pogrešno, ali ipak odluči da to ne učini.

Upravo zbog toga njegove reči o moralu i danas privlače pažnju, jer podsećaju da se karakter čoveka možda najbolje vidi onda kada nema nikoga da ga kontroliše.

"Moral je 'neću'"

Jedna od najpoznatijih misli koja se pripisuje patrijarhu Pavlu glasi:

"Moral nije 'ne treba' ili 'ne sme se'. Moral je 'neću'. Nije vrlina ne grešiti, nego moći a ne hteti grešiti."

U nekoliko kratkih rečenica sadržana je ideja da moral ne počinje tamo gde čovek više nema izbora. Ako nešto ne uradimo samo zato što nam je zabranjeno ili zato što se plašimo posledica, to nije isto što i svesna odluka da ne povredimo drugog čoveka.

Prava odluka dolazi onda kada mogućnost postoji, ali čovek sam postavi granicu. Ne zato što mora, već zato što smatra da nešto nije ispravno.

Patrijarh Pavle Foto: Profimedia

Moral se vidi kada niko ne gleda

U svakodnevnom životu lako je biti pristojan kada nas drugi posmatraju. Mnogo je teže zadržati iste principe kada znamo da niko neće saznati šta smo uradili.

Upravo tu se ova misao može primeniti na obične životne situacije. Da li ćemo vratiti ono što nije naše? Da li ćemo iskoristiti tuđu slabost ako znamo da možemo? Da li ćemo reći istinu čak i kada bi nam laž bila mnogo jednostavnija?

Odgovori na takva pitanja ne zavise samo od pravila koja postoje oko nas. Oni govore o našim ličnim vrednostima i o tome kakav izbor pravimo kada nema spoljašnjeg pritiska.

Nije poenta u tome da nikada ne pogrešimo

Moral ne znači da čovek nikada neće pogrešiti. Svi ljudi greše, donose loše odluke i ponekad kažu ili urade nešto zbog čega kasnije zažale.

Važnije je šta se događa nakon greške. Da li ćemo priznati da smo pogrešili, pokušati da ispravimo štetu i sledeći put postupiti drugačije?

U tome se krije još jedna važna poruka ove misli - moral nije savršenstvo. On je svakodnevno biranje između onoga što možemo da uradimo i onoga što smatramo da je ispravno.

Zašto ove reči i danas imaju težinu

Život je pun situacija u kojima niko ne može da nam kaže šta treba da uradimo. Pravila ne mogu da predvide svaku okolnost, a tuđa očekivanja nisu uvek merilo ispravnog postupanja.

Zato se moral na kraju svodi na nešto vrlo lično. Na sposobnost da zastanemo, razmislimo i kažemo sebi: "Mogu, ali neću."

Možda je upravo zato ova kratka misao ostala toliko upečatljiva. Ne govori o velikim gestovima i savršenim ljudima, već o malim odlukama koje donosimo svakog dana. Jer karakter se često ne pokazuje onda kada nemamo izbora, već onda kada ga imamo

(Kurir.rs/Ona.rs)

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