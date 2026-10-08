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Patrisija Krenvinkel, bivša devojka ozloglašenog vođe kulta i ubice Čarlsa Mensona, mogla bi uskoro da izađe na slobodu. Krenvinkel, koja danas ima 78 godina, provela je poslednjih 56 godina iza rešetaka nakon što je krajem šezdesetih godina učestvovala u stravičnim ubistvima sedmoro ljudi u Los Anđelesu. Među žrtvama je bila i slavna glumica Šeron Tejt, koja je u trenutku ubistva bila trudna.

Kalifornijsko komisija za uslovni otpust u utorak je odobrila njeno puštanje na slobodu.

Guverner sada ima poslednju reč

„Sve odluke o odobravanju uslovnog otpusta predstavljaju preporuke i postaju konačne tek nakon temeljne i sveobuhvatne provere koju sprovode Odbor za saslušanja o uslovnom otpustu i guverner“, saopštio je kalifornijski Odeljenje za zatvorski sistem i rehabilitaciju.

Demokratski guverner Kalifornije Gejvin Njusom ima 30 dana da odluči da li će poništiti odluku, nakon što je odobri pravna služba odbora za uslovni otpust.

Glumica Šeron Tejt Foto: COLUMBIA PICTURES - Album / Album / Profimedia

Njusom je prošle godine iskoristio svoja ovlašćenja kako bi sprečio puštanje Krenvinkel na slobodu. Tada je naveo da ona „nije razvila dovoljan uvid u faktore koji su doveli do počinjenja njenog zločina, niti u okidače za njeno antisocijalno razmišljanje i ponašanje u kontekstu neprilagođenih odnosa“.

Tužilaštvo iz kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa već je najavilo da će apelovati na guvernerovu kancelariju da Krenvinkel ostane u zatvoru.

1/9 Vidi galeriju Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, EPA

Ako guverner odluči da poništi odluku o uslovnom otpustu, Krenvinkel, koja je trenutno zatvorenica sa najdužim stažom u Kaliforniji, trebalo bi da dobije novo saslušanje u roku od 18 meseci. Patrisija Krenvinkel imala je samo 19 godina kada se pridružila ozloglašenoj „Mensonovoj porodici“, kultu koji je predvodio Čarls Menson.

Grupa se ubrzo povezala sa nizom brutalnih ubistava, među kojima je bilo i ono Šeron Tejt, supruge filmskog reditelja Romana Polanskog.

Tejt je ubijena 8. avgusta 1969. godine, dok je bila u osmom mesecu trudnoće.

Pripadnici kulta ubili su i naslednicu bogatstva kompanije „Folger's“ Abigejl Folger, frizera Džeja Sebringa, scenaristu Vojćeha Frikovskog i tinejdžera Stivena Parenta.

Jezivi detalji zločina

Krenvinkel je priznala da je progonila Folgerovu pre nego što ju je tog dana izbola više od 20 puta.

Takođe je priznala da je krvlju žrtava na zidovima kuće ispisivala različite političke poruke, uključujući „Death to Pigs“, odnosno „Smrt svinjama“.

Već naredne večeri Menson i njegovi sledbenici, među kojima je bila i Krenvinkel, ubili su bogatog trgovca Lena Labijanku i njegovu suprugu Rouzmeri.

Smrtna kazna preinačena u doživotni zatvor

Krenvinkel je prvobitno bila osuđena na smrtnu kaznu.

Međutim, nakon što je Vrhovni sud SAD 1972. godine presudio da je smrtna kazna neustavna, njena kazna preinačena je u doživotni zatvor.

Šeronina sestra godinama se protivi njenom puštanju

Protiv izlaska Krenvinkel na slobodu godinama se bori Debra Tejt, sestra ubijene Šeron Tejt.

Ona je pre deset godina u onlajn peticiji navela da je Patrisija lično urezala reč „rat“ u stomak Lena Labijanke i ispisala uznemirujuće poruke na zidovima.

„Priznala je da to nije bila direktna naredba Čarlsa Mensona niti bilo koga drugog. Bila je to njena sopstvena ideja. Ta žena se godinama smejala u sudnici dok se govorilo o ubistvima i nije pokazala nimalo kajanja“, navela je Debra.

„Društvo ne može da dozvoli da se na slobodu vrati serijska ubica koja je počinila tako strašna, jeziva i nasumična ubistva.“

Kult Čarlsa Mensona Foto: Profimedia, Printscreen/ Youtube

Advokati tvrde da se godinama rehabilitovala

Advokati Krenvinkel tvrde da je ona učestvovala u terapiji i grupnom savetovanju kako bi se suočila sa svojim iskustvima – i onima u kojima je bila počinilac i onima u kojima je, prema njihovim navodima, bila žrtva nasilja.

Istakli su i da je Menson zlostavljao Patrisiju, kao i da je bila tinejdžerka kada je počeo da utiče na nju.

Njen advokat Kit Vatli komentarisao je odluku o uslovnom otpustu.

„U vreme kada su odluke o uslovnom otpustu sve više podložne političkim uticajima, ova odluka pruža tračak nade: dokaz da odbor može da poštuje zakon, prepozna decenije rehabilitacije i donosi odluke zasnovane na dokazima. Guverner sada mora da poštuje tu odluku i dozvoli Pet da se vrati kući“, poručio je Vatli.

Foto: Printscreen/Youtube

Šta će biti sa ostalim članovima Mensonove porodice?

Guvernerova odluka o tome da li će Krenvinkel biti puštena na slobodu dolazi tri godine nakon što je sud poništio njegovu prethodnu odluku kojom je odbio uslovni otpust za Lesli Van Houten, takođe bivšu članicu Mensonove porodice.

Van Houten je bila osuđena zbog učešća u ubistvima Lena i Rouzmeri Labijanka, a nakon sudske odluke puštena je na slobodu. Drugi bivši članovi kulta osuđeni zbog ubistava, Čarls „Teks“ Votson i Bobi Bozolej, i dalje se nalaze iza rešetaka.

Za ubistva su bile osuđene i Suzan Atkins i Brus Dejvis, koji su preminuli dok su bili u zatvoru. Sam Čarls Menson preminuo je iza rešetaka u novembru 2017. godine.