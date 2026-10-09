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Hrvatska influenserka Mona Halar (27) podelila je sa pratiocima teške posledice zdravstvenih komplikacija koje su nastale nakon operacije srca. Uz fotografiju na kojoj je u kolicima, govorila je o amputaciji koja joj je, kako je navela, spasla život, ali i o tome koliko joj je teško da prihvati promene sa kojima se sada suočava.

Mona Halar u kolicima nakon bolničkog lečenja i komplikacija operacije srca Foto: instagram/mona.halar

Njena objava usledila je ubrzo nakon povratka iz bolnice. Mona je najpre pokazala trenutak iz svog doma, gde ju je dočekalo rođendansko iznenađenje, a samo dva dana kasnije odlučila je da otkrije i drugu stranu svog oporavka.

"Ovo je moja stvarnost"

Poslednjih nekoliko meseci za Monu je bilo obeleženo lečenjem i ozbiljnim komplikacijama. Objašnjavajući šta se dogodilo nakon operacije srca, uz fotografiju je napisala:

Foto: instagram/mona.halar

- Ovo je moja stvarnost nakon svega što sam prošla. Na slici su moje noge, prsti na stopalima kojih više nema i rane nastale zbog komplikacija nakon operacije. Nažalost, amputacija je bila jedini način da se spasi moj život i da danas budem ovde.

Komplikacije su zahvatile i šake

Mona je otkrila da posledice nisu ostale samo na nogama. U istoj objavi govorila je i o stanju svojih šaka, prenoseći odluku lekara o daljem toku lečenja.

- Na rukama su mi takođe stradali delovi prstiju. Nekrotični su i lekari su odlučili da ih ne amputiraju, nego da pustimo da se sami odvoje.

Mona Halar u kolicima nakon bolničkog lečenja i komplikacija operacije srca Foto: instagram/mona.halar

Nije skrivala da joj prihvatanje svega što se dogodilo teško pada. Ipak, uz opis svog zdravstvenog stanja, podelila je i ono što joj daje snagu da nastavi da govori o svom iskustvu.

- Nije mi lako da prihvatim sve što se dogodilo, ali zahvalna sam što sam živa. Verujem da me Bog čuvao i da je moj anđeo čuvar bio uz mene. I dalje želim da delim svoju životnu priču, iako mi nije lako.

Pratioci joj pružili podršku

Ispod objave nizale su se poruke ljudi koji su želeli da joj pruže podršku tokom oporavka. „Uz tebe smo, lavice, izdrži“, „Ti si najveći pobednik“ i „Draga Mona, jako si hrabra! Želim ti brz oporavak i šaljem zagrljaj“, pisali su joj pratioci.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Mona Halar o operacijama i borbi za život Foto: instagram/mona.halar

Sa srčanom manom živi od rođenja

Mona je o svojim zdravstvenim problemima govorila i ranije, otkrivši da je rođena sa srčanom manom i da je prvi put operisana svega nekoliko dana nakon rođenja. U razgovoru za Jutarnji list, objavljenom u aprilu ove godine, ispričala je da je iza nje više od 15 operacija, koje su ostavile brojne ožiljke na njenom telu.

- Četiri puta su mi otvarali grudnu kost i često su mi kroz preponu rešavali neke stvari - ispričala je Mona.

Tada je otkrila i da je očekuje nova operacija srca u okviru pripreme za željenu trudnoću. Ona i suprug nadali su se da će zahvat proteći dobro i omogućiti im da pokušaju da dobiju dete.

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