Ovo je najveći greh na Miholjske zadušnice: Jednu stvar danas nikako ne radite
- Na Miholjske zadušnice vernici se podsećaju da je suština dana molitva za pokojne, a ne raskošna trpeza, cveće ili uređivanje spomenika.
- Sveštenici upozoravaju da se na groblju ne prave gozbe, ne pije alkohol i ne ponaša bučno, jer je dan namenjen tišini, dostojanstvu i milostinji.
Pravoslavni vernici obeležavaju Miholjske zadušnice, jedan od četiri velika dana u godini posvećenih molitvenom sećanju i molitvi za pokoj duša preminulih. Dok se hiljade ljudi sprema da obiđe grobove svojih predaka, iz crkve i od teologa stiže važno upozorenje: mnogi vernici nesvesno prave ogromnu grešku i drže se običaja koji nemaju nikakve veze sa pravoslavnom verom!
Jedna od najraširenijih grešaka među vernicima koji prave na Miholjske zadušnice jeste iznošenje ogromnih količina hrane i obeda na samim grobovima. Kako sveštenici podsećaju, pokojnicima uopšte ne treba hrana, već naša iskrena molitva. Suština zadušnica nije u tome ko će napraviti raskošniju trpezu, kupiti više cveća ili skuplje urediti spomenik, već u duhovnoj vezi, milostinji i molitvenom sećanju.
Šta se još nikako ne radi na zadušnice?
Osim pravljenja gozbe na groblju, sveštenici i teolozi ukazuju na još nekoliko velikih grešaka i nedoličnih postupaka:
- Alkohol i cigarete na grobu: Na groblju se ne pale cigarete niti se opija alkoholom. Jedini alkohol koji je namenjen za groblje jeste crno vino, kojim se grob preliva u obliku krsta.
- Glasna priča, smeh i cirkus: Zadušnice su dan tišine, dostojanstva, pomirenja i mira, pa su glasno pričanje, smeh i nedolično ponašanje potpuno neprimereni.
- Odbijanje sirotinje i teranje ljudi od groba: Smatra se velikim grehom i uvredom za preminule ako se bilo kome odbije ponuđena hrana ili ako se s groba otera neko ko priđe. Ovo je dan kada su svi jednaki i kada se deli milostinja u spomen na pokojnika.
- Zapadanje u sujeverje i strah: Zadušnice nisu dan za strah od strašnih predskazanja, "kazni" ili narodnih izmišljotina. Sujeverje i strah nemaju nikakve veze sa pravoslavnom verom.
(Kurir.rs/ Blic žena)
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