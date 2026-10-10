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Pravoslavni vernici obeležavaju Miholjske zadušnice, jedan od četiri velika dana u godini posvećenih molitvenom sećanju i molitvi za pokoj duša preminulih. Dok se hiljade ljudi sprema da obiđe grobove svojih predaka, iz crkve i od teologa stiže važno upozorenje: mnogi vernici nesvesno prave ogromnu grešku i drže se običaja koji nemaju nikakve veze sa pravoslavnom verom!

Jedna od najraširenijih grešaka među vernicima koji prave na Miholjske zadušnice jeste iznošenje ogromnih količina hrane i obeda na samim grobovima. Kako sveštenici podsećaju, pokojnicima uopšte ne treba hrana, već naša iskrena molitva. Suština zadušnica nije u tome ko će napraviti raskošniju trpezu, kupiti više cveća ili skuplje urediti spomenik, već u duhovnoj vezi, milostinji i molitvenom sećanju.

Običaji za Miholjske zadušnice Foto: T. Ilić

Šta se još nikako ne radi na zadušnice?

Osim pravljenja gozbe na groblju, sveštenici i teolozi ukazuju na još nekoliko velikih grešaka i nedoličnih postupaka:

Alkohol i cigarete na grobu: Na groblju se ne pale cigarete niti se opija alkoholom. Jedini alkohol koji je namenjen za groblje jeste crno vino, kojim se grob preliva u obliku krsta.

Na groblju se ne pale cigarete niti se opija alkoholom. Jedini alkohol koji je namenjen za groblje jeste crno vino, kojim se grob preliva u obliku krsta. Glasna priča, smeh i cirkus: Zadušnice su dan tišine, dostojanstva, pomirenja i mira, pa su glasno pričanje, smeh i nedolično ponašanje potpuno neprimereni.

Zadušnice su dan tišine, dostojanstva, pomirenja i mira, pa su glasno pričanje, smeh i nedolično ponašanje potpuno neprimereni. Odbijanje sirotinje i teranje ljudi od groba: Smatra se velikim grehom i uvredom za preminule ako se bilo kome odbije ponuđena hrana ili ako se s groba otera neko ko priđe. Ovo je dan kada su svi jednaki i kada se deli milostinja u spomen na pokojnika.

Smatra se velikim grehom i uvredom za preminule ako se bilo kome odbije ponuđena hrana ili ako se s groba otera neko ko priđe. Ovo je dan kada su svi jednaki i kada se deli milostinja u spomen na pokojnika. Zapadanje u sujeverje i strah: Zadušnice nisu dan za strah od strašnih predskazanja, "kazni" ili narodnih izmišljotina. Sujeverje i strah nemaju nikakve veze sa pravoslavnom verom.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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