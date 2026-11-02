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Godfri Baguma danas ima 63 godine, otac je osmoro dece i bavi se muzikom i komedijom, a njegova životna priča postala je poznata širom sveta. Prekretnica je bila 2002. godina, kada se prijavio na lokalno takmičenje za "najružnijeg čoveka" i odneo pobedu. Kasnije je govorio da mu je prihvatanje sopstvenog izgleda pomoglo da povrati samopouzdanje.

Godfri Baguma Foto: Erberto Zani / Alamy / Profimedia

Promene na licu počele su još u detinjstvu

Godfri je prve promene na licu, praćene otokom obraza, primetio kada je imao oko deset godina. Kako je odrastao, promene su postajale sve izraženije, a podsmesi i uvrede okoline sve češći.

Otvoreno je govorio da su ga nazivali "gorilom", "majmunom" i "babunom". Posle godina ponižavanja, kako je sam priznao, na uvrede se gotovo navikao.

Tek mnogo godina kasnije podvrgnut je detaljnim medicinskim pregledima kako bi lekari utvrdili uzrok neobičnih promena.

Uprkos svemu, zasnovao je veliku porodicu

Uprkos zdravstvenim problemima i osudama okoline, Godfri je izgradio porodični život. Otac je osmoro dece, od kojih šestoro ima sa suprugom Namandom Kejt.

Posebnu pažnju privukle su njene reči, kojima je objasnila šta voli kod svog supruga i zašto ga vidi drugačije od onih koji ga procenjuju samo na osnovu izgleda.

"Godfri nije lep spolja, ali ima dobro srce. Volela bih da ga ljudi vide onako kako ga ja vidim", rekla je.

Godfri joj je, kako je ispričao, svojevremeno rekao da svoj izgled nije birao i da je slobodna da ode ako oseća da joj predstavlja teret. Namanda je ipak ostala uz njega.

Od čoveka kojem su se rugali do muzičara i motivacionog govornika

Godfri je danas poznat i kao muzičar i komičar, a javne nastupe koristi da govori o prihvatanju sebe i životu sa fizičkim razlikama. Njegovu priču preneli su međunarodni mediji, a pojavljivao se i pred kamerama TLC-ja.

Izgled zbog kojeg je godinama trpeo poniženja postao je deo njegove javne prepoznatljivosti. Prihvatajući sebe, uspeo je da izgradi karijeru i otvoreno progovori o iskustvima koja su mu obeležila život.

Ipak, njegovu priču najviše određuje ono što je uprkos podsmehu uspeo da stvori: porodica, posao i samopouzdanje koje više ne zavisi od tuđeg mišljenja.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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