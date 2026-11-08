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Priča žene u medijima poznate pod pseudonimom "gospođa K." nije samo svedočanstvo o nepojmljivoj okrutnosti, već pre svega o neverovatnoj snazi ženskog duha koji je uspeo da preživi 25 godina zlostavljanja i iznova nauči kako se živi na slobodi.

Kada je 1996. godine kao 16-godišnja devojčica zakoračila u dom Amande Vikson u britanskom gradu Tjuksberiju, gospođa K. je verovala da ostaje samo nakratko. Imala je kognitivne poteškoće i bila je izuzetno ranjiva najstarija devojka, što je Viksonova, inače majka desetoro dece, hladnokrvno iskoristila.

Umesto jednog vikenda, prošlo je 25 godina. Dok se spoljni svet menjao, a drugi ljudi odrastali, stvarali porodice i putovali, ona je ostala zarobljena unutar četiri zida, prinuđena na težak rad i potpuno odsečena od života. Iz kuće u koju je ušla kao tinejdžerka izašla je tek kao žena u svojim četrdesetim godinama. Sa traumama kakve imaju prave robinje.

Život u celiji bez sijalice i nehumana tortura

Kasnije policijske pretrage opisale su njene životne uslove kao zatvorsku celiju. Gospođa K. je bila prinuđena da bez ikakve nadoknade čisti kuću, priprema hranu i brine o deci Viksonove. Sama pri tome nije dobijala ni pristojne obroke. Hranila se ostacima hrane, spavala na prljavoj posteljini u prostoriji sa buđavim zidovima u kojoj nije bilo čak ni sijalice.

Zlostavljanje kojem je bila izložena bilo je svakodnevno i brutalno. Tako je na primer Viksonova znala da je tuče drškom od metle ukoliko posao ne bi bio obavljen prema njenim očekivanjima.

Protiv njene volje brijala joj je kosu i terala je da guta sredstva za čišćenje. Onemogućeno joj je održavanje lične higijene, kao i odlazak kod lekara ili stomatologa.

Zbog višedecenijskog klečanja tokom ribanja podova, na njenim zglobovima i stopalima stvorila se izuzetno zadebljana koža, a iz kuće je spasena sa oštećenim zubima, ožiljcima i brojim nelečenim zdravstvenim problemima. Za sve to vreme, Viksonova je u njeno ime podizala socijalnu pomoć i tako bespravno prisvojila više od 100.000 britanskih funti (oko 120.000 evra).

Komšijama koje su se raspitivale gde je devojka nestala, Viksonova je lagala da se sa momkom preselila u Škotsku. Iako je jedna komšinica godinama ranije upozoravala nadležne službe na sumnjive okolnosti, gospođa K. je ostala potpuno nevidljiva za sistem čitave dve decenije i po.

Tajni telefon i trenutak spasenja

Preokret u ovoj mračnoj drami dogodio se u martu 2021. godine. Jedan od sinova Amande Vikson prijavio je policiji zabrinutost za ženu koja živi u njihovoj kući. Pokazalo se i da je sama gospođa K. imala skriveni telefon preko kojeg je pokušavala da pozove pomoć.

Kada je policija 15. marta 2021. zakucala na vrata, zatekla je uplašenu ženu u užasnom stanju. Hrabro im je rekla da se ne oseća sigurno, da je Amanda tuče i da želi da ode. Policajci su je odmah odveli na sigurno i tako je posle 25 godina ponovo bila slobodna.

Učenje života iz početka: Od straha od zagrljaja do novog poverenja

Sloboda je za gospođu K. donela potpuno nov i nepoznat svet. Smeštena je u hraniteljsku porodicu u okviru britanskog programa "Shared Lives", koji ranjivim odraslim osobama pruža bezbedno okruženje.

Njen oporavak bio je spor i težak. Budući da godinama nije osetila ljubaznost i pažnju, u početku nije dozvoljavala ni zagrljaj. Trebalo je da prođu nedelje pre nego što je počela da veruje ljudima koji su želeli da joj pomognu. Morala je da uči stvari koje su drugima samorazumljive - kako bezbedno preći ulicu, kako kupovati u prodavnici i kako izabrati odeću u zavisnosti od vremenskih prilika.

Trauma je ostavila duboke tragove: I dalje doživljava noćne more i vraćaju joj se slike proživljenog nasilja. Zbog godina prisilnog rada i dalje oseća unutrašnju potrebu da neprekidno čisti. Ponekad joj se čini da vidi svoju mučiteljicu u novom domu i strahuje da će se vratiti da je ponovo odvede. Iznenadni zvuci je lakše prestraše, dok osećaj sigurnosti i dalje postepeno izgrađuje.

Sama je izgovorila reči koje rečito opisuju težinu njene prošlosti: "Niko mi ne može vratiti tih 25 godina".

Trijumf volje: Fudbal, matematika i slobodno nebo

Uprkos svemu, gospođa K. je pokazala zadivljujuću volju za životom. Počela je da pohađa nastavu, uči engleski jezik i matematiku, te otkrila ljubav prema sportu . Danas igra fudbal u lokalnom timu. Ono što joj se u godinama zarobljeništva činilo nepojmljivim konačno je postalo stvarnost: otišla je na odmor u inostranstvo i počela da putuje svetom.

Njena mučiteljka Amanda Vikson (56) osuđena je u martu 2026. godine na 13 godina zatvora zbog prisilnog rada, protivpravnog lišenja slobode i fizičkih napada, pri čemu tokom suđenja nije pokazala nimalo pokajanja.

Za gospođu K. pravda na sudu je stigla kasno, ali je njena lična pobeda kompletna: od žrtve sakrivene u mračnoj sobi postala je žena koja hrabro osvaja svet i iznova piše sopstvenu sudbinu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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