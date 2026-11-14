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Italijanka Đana Pratezi ima 106 godina, svira klavir, slika i prati sportske vesti. Kada govori o svojoj svakodnevici, otkriva i jednu neobičnu naviku: u krevet odlazi oko pola jedanaest uveče, a ustaje tek oko jedan posle podne. Među malim zadovoljstvima posebno mesto zauzimaju praline od crne čokolade.

Pratezijeva je široj javnosti postala poznata nakon gostovanja na festivalu u Sanremu, gde je evocirala uspomene na svoje prvo glasanje na istorijskom referendumu u Italiji 1946. godine.

Danas pažnju privlači pričom o životu u poznim godinama, u kojem i dalje ima mesta za muziku, umetnost i interesovanje za svet oko sebe.

Dugo spava, ali ima vremena za omiljene aktivnosti

Govoreći o svom dnevnom ritmu, Đana je otkrila da veliki deo dana provodi odmarajući se.

- Spavam 14 sati dnevno i obožavam praline od crne čokolade - ispričala je.

Kako je navela, na spavanje odlazi oko 22.30, dok ustaje oko 13 časova. To je njen lični ritam, a iz takve navike ne može se zaključiti da je upravo dugo spavanje zaslužno za njene godine.

Njena priča, ipak, ne svodi se samo na odmor. Klavir i slikanje ostali su među njenim omiljenim zanimacijama, a redovno prati i sportske vesti.

Na jelovniku su supa, testenina i meso

Kada je reč o hrani, Pratezijeva ne opisuje stroge zabrane niti poseban režim ishrane. Na njenom jelovniku nalaze se supa, testenina, meso sa roštilja i druga jela karakteristična za italijansku kuhinju. Ne odriče se ni slatkiša. Praline od crne čokolade izdvojila je kao poslasticu kojoj se posebno raduje.

Njena svakodnevica tako se sastoji od poznatih ukusa, dugog odmora i aktivnosti koje voli. Umesto neobičnog recepta za dugovečnost, otkrila je navike koje joj prijaju i zadovoljstva koja je sačuvala i posle stotog rođendana.

Muzika i slikanje i dalje su deo njenog života

Posebno je upečatljivo to što Đana i u 106. godini zadržava interesovanja koja zahtevaju pažnju i kreativnost. Svira klavir, slika i prati dešavanja u sportu, pa njene dane ne ispunjava samo odmor.

Ipak, iskustvo jedne stogodišnjakinje nije univerzalna formula za dug život. Iz njene priče ne može se izdvojiti jedna namirnica, broj sati sna ili hobi kao objašnjenje dugovečnosti.

Ono što Đana jasno pokazuje jeste da i u dubokoj starosti svakodnevica može da ima svoj ritam, omiljenu muziku i poslasticu kojoj se raduje.

(Kurir.rs/Blic)

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