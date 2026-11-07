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Kada se na groblju podiže spomenik, mnoge porodice nađu se pred pitanjem šta uraditi sa drvenim krstom koji je do tada stajao na grobu njihovog najmilijeg. Vremenom drvo počinje da propada, slova blede, a krst više ne izgleda kao u trenutku kada je postavljen. Ipak, prema pravoslavnim običajima, njegovo uklanjanje ne bi trebalo da bude praćeno nemarnim odlaganjem.

Krst ima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Kada preminе pravoslavni hrišćanin, u pogrebnoj povorci nosi se krst sa njegovim imenom, godinom rođenja i godinom smrti. Nakon sahrane postavlja se na grob, najčešće iznad glave pokojnika, kao obeležje mesta počivanja.

Tu ostaje sve dok porodica ne podigne nadgrobni spomenik. Čak i kada je pokojnik za života već imao izrađen spomenik, drveni krst se po običaju postavlja ispred njega.

Kada se uklanja drveni krst sa groba?

Ne postoji jedinstveno pravilo koje određuje koliko dugo krst mora da stoji na grobu. To zavisi od lokalnih običaja, porodične tradicije i dogovora porodice.

Foto: Profimedia

U pojedinim krajevima krst se uklanja nakon šest meseci, dok ga druge porodice ostavljaju do prve godišnjice smrti ili sve dok ne bude podignut spomenik. Zato je najbolje raspitati se o običajima u mestu u kojem se nalazi groblje, a za nedoumice se obratiti i nadležnom svešteniku.

Ipak, jedno pitanje posebno se postavlja kada drveni krst dotraje i više nije moguće da ostane na svom mestu - šta tada uraditi sa njim?

Šta uraditi sa dotrajalim krstom?

Drveni krst je izložen kiši, snegu, suncu i drugim vremenskim uslovima, zbog čega vremenom propada. Kada dođe trenutak da se ukloni, ne bi trebalo ga bacati u komunalni otpad, kao što se odlažu obični predmeti.

Uobičajeni savet koji se može čuti od sveštenika jeste da se dotrajali krst zakopa u zemlju na samom grobu. Potrebno je iskopati pliću rupu, položiti krst i prekriti ga zemljom, kako bi se vremenom prirodno razgradio.

Pojedini ljudi odlučuju se i za spaljivanje, ali se kao primereniji način često navodi upravo vraćanje krsta u zemlju. Važno je da se prema ovom obeležju postupa sa poštovanjem, jer ono nije običan komad drveta, već simbol hrišćanske vere i sećanja na preminulu osobu.

Zato, kada dođe vreme da se drveni krst ukloni sa groba, ne treba žuriti sa njegovim odlaganjem. Najbolje je postupiti u skladu sa lokalnim crkvenim običajima i savetom sveštenika.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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