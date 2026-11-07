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Penzioner Vito iz Kalifornije preminuo je okružen prijateljima, muzikom i veseljem, baš onako kako je i živeo. Samo nekoliko trenutaka nakon što je zaigrao uz čuveni disko-hit grupe Bi Džiz „Stayin' Alive“, odnosno „Ostani živ“, preminuo je na proslavi svog 97. rođendana.

Njegov prijatelj potvrdio je da je otišao sa ovog sveta upravo onako kako bi i sam poželeo.

1/7 Vidi galeriju Vito umro nakon proslave rođendana Foto: tiktok/@bakedsoca

Zaigrao uz pesmu „Ostani živ“, a onda se dogodila tragedija

Vito iz Kalifornije svoj život završio je na zaista neobičan način – na proslavi 97. rođendana, organizovanoj u duhu Noći veštica. Samo nekoliko trenutaka pre smrti, veselo je igrao uz čuveni hit „Stayin' Alive“ grupe Bi Džiz.

Preminuo je nakon što su mu gosti otpevali tradicionalnu rođendansku pesmu „Happy Birthday“. Njegova smrt ostavila je u šoku sve prisutne, a neverovatna ironija sudbine posebno je privukla pažnju javnosti.

Neobičnu i dirljivu priču na društvenoj mreži TikTok podelila je njegova 24-godišnja komšinica Eden Malinof, koja mu je i organizovala rođendansku proslavu.

Uprkos velikoj razlici u godinama, Vito je bio omiljeni član njenog društva i, kako kaže, prava duša svake zabave.

„Ako sam nešto naučila od Vita, onda je to da godine nikada ne bi trebalo da vas zaustave“, poručila je Eden.

Njegova tajna dugovečnosti bila je neobična

Vito je imao i svoje pravilo za dug život. Kako je sam govorio, tajna dugovečnosti bila je u tome da „nikada ne treba piti jeftin alkohol“.

Upravo zbog toga mlada pekarka pripremila mu je posebnu čokoladnu tortu sa crvenim vinom, kako bi proslava bila što posebnija.

Iako je imao zdravstvenih problema, ljudi iz njegovog okruženja nisu bili svesni koliko je njegovo stanje ozbiljno. Ipak, njegov prijatelj potvrdio je da je Vito preminuo upravo onako kako bi želeo – okružen ljudima koje je voleo, uz muziku i slavlje.

Vito umro nakon proslave rođendana Foto: tiktok/@bakedsoca

Snimak poslednjih trenutaka pogledalo skoro 10 miliona ljudi

Dirljiv snimak sa proslave, na kojem se Vito osmehuje i njiše u ritmu muzike, postao je viralan na TikToku i do sada je prikupio gotovo 10 miliona pregleda.

„Nažalost, noć se nije završila onako kako smo očekivali i Vito je imao zaista dramatičan odlazak. Ali, kada bi mogao sam da bira kako će napustiti ovaj svet, sigurna sam da bi izabrao upravo ovakav način“, zaključila je Eden Malinof, opraštajući se od vitalnog čoveka koji je i u 97. godini umeo da uživa u životu.

(Kurir.rs/koktejl.azet.sk)