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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju 8. novembra obeležavaju Mitrovdan. Ovaj praznik posvećen je Dimitriju Solunskom, a mnogi je obeležavaju i kao krsnu slavu

ručak, predjelo, meze, slava
slavska trpeza Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Ovaj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, a s obzirom na to da pada u nedelju ove godine, obeležava se mrsno. Svaka slava koja padne sredom i petkom je posna, kao i one koje se obležavaju tokom Velikog posta koji ove godine počinje 28. novembra.

Mitrovdan nije samo verski dan, već i podsetnik na vrednosti koje se lako izgube u svakodnevnom ritmu – strpljenje, blagost i toplinu porodičnih odnosa.

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Foto: Wikipedia

Bilo da verujete u narodne običaje ili ih posmatrate kao deo kulturnog nasleđa, ovaj praznik može biti lep povod da zastanemo i budemo nežniji – prema deci, ali i jedni prema drugima. Jer, toplina doma i mir u porodici uvek vrede više od svake kazne i ljutnje.

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Crkva Izvor: Kurir