Slušaj vest

Australijska influenserkaKijana Smit (23), takođe poznata fitnes trenerka, teško se razbolela tokom putovanja na Bali, a svoje iskustvo podelila je na TikToku.

Smit se jednog dana probudila, te je odmah shvatila da nešto nije u redu s njom. Naime, osetila je "najgoru glavobolju" zbog koje nije mogla da ustane iz kreveta. "Bilo je toliko intenzivno da nisam mogla da otvorim oči. Bila sam jako osetljiva na svetlost. Nisam mogla da ustanem a da ne padnem", ispričala je.

Kijana Smit Foto: Instagram/khiana.smith

Influenserka je prvo čekala da vidi hoće li joj biti bolje, ali se sledeće jutro probudila osećajući se "10 puta gore", zbog čega je prevezena u bolnicu. Nakon pregleda joj je utvrđena infekcija i dijagnostikovan meningitis, stanje koje nastaje kada se zaštitni slojevi koji okružuju mozak i kičmenu moždinu upale.

Simptomi mogu da uključuju glavobolju, povišenu temperaturu, ukočen vrat i osetljivost na svetlost. Takođe, može da dođe do poteškoća u hodanju i govoru, zbunjenosti i ekstremnog umora, što su simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku pomoć. Ozbiljnost bolesti može da zavisi od toga šta je uzrokuje.

Kijana Smit Foto: Instagram/khiana.smith

Dr Alfred Džošua, lekar hitne medicine iz Kalifornije i bivši glavni medicinski tehničar, rekao je da je Smit navela simptome koji su uključivali nekoliko znakova upozorenja, koje treba shvatiti ozbiljno. "Počela je da oseća jaku glavobolju i smetalo joj je svetlo. Zatim je imala poteškoća s hodanjem, a na kraju joj je govor postao nerazgovetan", rekao je lekar, dodavši da virusni meningitis često prolazi sam od sebe, dok bakterijski može brzo da napreduje i zahteva lečenje antibioticima.

Kako Smit tvrdi, lekari u početku nisu znali da li je njen meningitis bakterijski ili virusni pa su je, iz opreza, lečili od bakterijskog oblika. Njeno stanje kasnije se dovoljno poboljšalo da je mogla da napusti jedinicu intenzivnog lečenja, ali je morala da se vrati u bolnicu jer su nastavili da joj se javljaju bolovi u glavi, osetljivost na svetlost i otežan govor.

Smit je objasnila i kako je izgubila pamćenje i da joj je otok na mozgu onemogućio povratak kući avionom.

Džošua je rekao da, u slučaju sumnje na meningitis, lekari mogu da sprovedu krvne analize, preglede mozga i lumbalnu punkciju kako bi utvrdili da li je infekcija bakterijska, virusna ili uzrokovana nečim drugim. Lekar je takođe rekao da predložene vakcine mogu da zaštite od nekih oblika bakterijskog meningitisa, a putnicima je savetovao da razmotre osiguranje koje pokriva medicinske situacije.

Majka poznate influenserke, koja na Instagramu ima više od 72 hiljade pratilaca, takođe je istakla važnost putnog osiguranja. Navela je kako su bolnički troškovi njene ćerke bili pokriveni jer je pre odlaska iz Australije ugovorila polisu osiguranja.

Video: Danijela je otišla na more s decom, pa nije mogla da ustane iz kreveta